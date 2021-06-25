البرغوثي: حجب الادارة الامريكية للمواقع الالكترونية جاء بتحريض من اسرائيل

استهجن الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي اليوم الأربعاء، اقدام وزارة العدل الامريكية على حظر المواقع الالكترونية لعدد من القنوات التلفزيونية ومنها موقع قناة فلسطين اليوم، مؤكداً ان ذلك جاء نتيجة التحريض الإسرائيلي وعمل اللوبي الإسرائيلي.

وقال البرغوثي في تصريح خاص لوكالة تابناك ، إن هذا القرار لن يؤدي الى اضعاف القنوات وستواصل عملها الإنساني والوطني.

وأضاف يجب أن نتوقع كل شيء من الإدارة الامريكية المنحازة بالكامل لإسرائيل، موضحاً أن وسائل التواصل تجاوزت كافة القيود المفروضة على الاعلام الرسمي .

وبين البرغوثي، أن استهداف الاعلام الفلسطيني بدا واضحاً لأنه اصبح مؤثراً وظهر ذلك خلال معركة غزة والانتفاضة الشعبية في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة استولت على عشرات مواقع القنوات الإلكترونية الأعضاء في اتحاد الإذاعة والتلفزيونات الإسلامية بزعمها نشر معلومات مضللة.

وأوضحت الوزارة إن الولايات المتحدة صادرت 33 موقعا يستخدمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الإيرانية وثلاثة مواقع تاعبة لكتائب حزب الله في العراق.