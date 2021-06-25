النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۷مشاهدات
‍ پ

الامم المتحدة: عدم تقديم مساعدات لسوريا عبر الحدود سيكون "مدمرا"

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي تجديد تقديم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لعام آخر.
رمز الخبر: ۵۳۳۲۸
تأريخ النشر: 24 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ حذر غوتيريش خلال جلسة لمجلس الامن الدولي من أن إخفاق المجلس المكون من 15 عضوا في ذلك "سيكون له عواقب مدمرة".

وكان الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر جاجان شاباجين أعلن في 18 يونيو الحالي بعد عودته من جولة في حمص ودوما السوريتين، أن "الوقت قد حان لتجاوز العمل الإنساني المباشر المقتصر على توفير الغذاء والأدوية... نريد أن نبدأ الانتقال نحو دعم سبل العيش".

وتابع: "ذهبت لرؤية المستشفى في دوما، حيث لم يتبق منه شيء سوى أعمد بوابته".

وأضاف أن "السكان يبنون مستشفى بطاقة استيعابية 40 سريرا ويسعون للحصول على المعدات الطبية في صورة تبرعات بدلا من الأموال النقدية".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ترامب: الصين دمرت أدلة تسرب كورونا من مختبر ووهان
الاتحاد الأوروبي يستبعد عقد قمة مع بوتين بسبب "عدم توافر الشروط"
البرازيل ..السكان الأصليون يحتجون على مشروع قانون ملكية الأراضي
إزالة "عنق الطماطم".. شرط إسرائيلي تعجيزي يعيق تصديرها من غزة الى الضفة الغربية
سريع: 10 طائرات مسيرة تستهدف مواقع في الوديعة.. وتقتل ضباطاً سعوديين
الرئيس الأسد يقلد العماد علي أصلان وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة
الجهاد الإسلامي تدين اغتيال الناشط بنات وتحمل السلطة وأجهزتها الامنية كامل المسؤولية
عباس في ختام اجتماعات "الثوري": أدعوكم جميعا للعمل سويا لدحر الاحتلال وبناء دولتنا
حماس: اغتيال الناشط بنات عملية بشعة وجريمة منظمة
الحشد الشعبي يحبط مخططًا إرهابيًا في بغداد
إدانات دولية لاغتيال الناشط السياسي نزار بنات
منتدى البحرين لحقوق الإنسان: الحجب الأمريكي للمواقع الإعلامية تعدّ صارخ على الحريات الصحفية
قطع طريق المطار في بيروت احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية
رئاسة البرلمان الأوروبي وافقت مبدئياً على عقد قمة مع برلمانات دول التعاون في الكويت
الحراك الشبابي الفلسطيني في غزة يحمل السلطة مسؤولية اغتيال الناشط نزار بنات
حطام طائرتي استطلاع من نوع "سكان إيغل" في مديرية صرواح
باكستان..مقتل شخصين وإصابة 14 في انفجار بشرق البلاد
موسكو تعلن إطلاق طلقات تحذيرية ضد سفينة بريطانية في البحر الأسود ولندن تنفي
بلدة الشرقية الجنوبية تشيّع الضحايا الخمس جراء حادث سير سببته أزمة الوقود
نائب في البرلمان الاوروبي : امريكا اكبر تهديد للديمقراطية في العالم
نيجيرفان بارزاني يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي
قائد الثورة الاسلامية يتلقى اللقاح الايراني المضاد لكورونا قريبا
انهيار مبنى في ميامي ومخاوف من وجود ضحايا تحت الأنقاض
الرئيس السريلانكي يهنئ رئيسي بفوزه في الانتخابات
حركة حق: القرصنة الأمريكية لعدد من القنوات الإعلامية إرهاب فكري ومحاربة لحرية التعبير
ملاك سفينة "إيفر غيفن" يعلنون التوصل لاتفاق مبدئي بشأن التعويضات مع قناة السويس
الامين العام لمنظمة شنغهاي يهنئ حجة الاسلام رئيسي ويتمنى له النجاح
وزير الاتصالات: لاصحة لفشل إطلاق القمرين الصناعيين ناهيد وبارس 1
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن رغبته في التعاون مع إيران
نجاح الاطباء الايرانيين في عملية جراحية نادرة لترميم الفك