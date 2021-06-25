موسكو تعلن إطلاق طلقات تحذيرية ضد سفينة بريطانية في البحر الأسود ولندن تنفي

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء شريط فيديو يظهر تحليق مقاتلة روسية فوق مدمرة "Defender" البريطانية قبالة سواحل القرم.

وكالة تبناك الإخبارية:ذكرت الدفاع الروسية أن اللقطات التي التقطتها المقاتلة والطائرة المسيرة الروسيتان سجلت قبل إطلاق طلقات تحذيرية لإبعاد السفينة الحربية البريطانية خرقت حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

تعداد بازدید : 7 کد ویدیو دانلود الفيلم الأصلي <div id="video-display-embed-code_65295" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/ar/news/play/embed/53324/65295?width=400&height=300"></script></div>

وبحسب موسكو، فإن المدمرة البريطانية دخلت الأربعاء المياه الإقليمية الروسية قبالة شبه جزيرة القرم فتلقت "تحذيرا بأنه سيتم استخدام أسلحة في حال انتهاك الحدود الروسية".

وأوردت وزارة الدفاع الروسية أن السفينة "لم تتجاوب مع التحذير" فقام "زورق دوريات حدودية بإطلاق طلقات تحذيرية" فيما نفذت طائرة سو-24إم "عملية قصف احتياطية على طول مسار المدمرة".

وذكرت موسكو أن السفينة البريطانية غادرت بعد ذلك المياه الروسية في ختام الحادث الذي استغرق أكثر من عشرين دقيقة ظهر الأربعاء.

ونددت موسكو بالتصرف الخطير لطاقم المدمرة، مطالبة لندن بفتح تحقيق معمق في الحادث، وانه سيتم استدعاء السفير البريطاني إلى وزارة الخارجية الروسية، بعد استدعاء الملحق العسكري البريطاني في وقت سابق.

في المقابل، نفت السلطات البريطانية الحادث وأكدت وزارة الدفاع أنه لم يتم توجيه أي طلقات تحذيرية إلى "إتش إم إس ديفندر" وأن "الإعلان بشأن إطلاق قنابل في خط ابحارها" غير صحيح.

وأوضحت الوزارة على أن "سفينة البحرية الملكية كانت تقوم بعبور بسيط في المياه الإقليمية الأوكرانية طبقا للقانون الدولي" مضيفة "نعتقد أن الروس كانوا يقومون بتدريبات على الرماية في البحر الأسود".