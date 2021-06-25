فلسطيني من بيتا يوجه رسالة إلى المستوطنين والاحتلال الإسرائيلي

وجه شاب فلسطيني من قرية بيتا اليوم الأربعاء رسالة إلى المستوطنين وسلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤكداً خلالها أنه لا مكان للاحتلال على الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وکالة تبناك الإخبارية_ أشار الشاب الفلسطيني في رسالة مصورة أن الاحتلال الإسرائيلي جرب أهالي بيتا سابقا فهم مستمرون في مواجهة هذا الاحتلال وأنه لا مكان ولا أمان للاحتلال على أراضي بيتا.

وأضاف، أن ترهيب الاحتلال بممارسة سياسية الاعتقالات بحق الفلسطينيين لن تزيدهم إلا عزيمةً واصراراً على الخروج والمواجهة حتى إزالة الاحتلال.

وأغلقت جرافات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء كافة المداخل المؤدية إلى جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس، وفق ما أكده نائب رئيس بلدية بيتا موسى حمايل.

يُذكر أن الاحتلال أقام بؤرة استيطانية منذ أكثر من شهرين على جبل صبيح الذي يتوسط بيتا.

وقد ارتقى خمسة شهداء منذ بدء فعاليات المقاومة الشعبية والإرباك الليلي التي يقوم بها أهالي بيتا ويتما للتصدي للبؤرة الاستيطانية.