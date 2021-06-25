الامين العام لمنظمة شنغهاي يهنئ حجة الاسلام رئيسي ويتمنى له النجاح

ان منظمة شنغهاي تولي اهتماما كثيرا الى علاقاتها مع ايران ، باعتبارها عضوا مراقبا في هذه المنظمة.

بعث الامين العام لمنظمة شنغهاي "فلاديمير بوروف"، رسالة تهنئة الى الرئيس الايراني المنتخب "سيد ابراهيم رئيسي"؛ متطلعا الى نجاحه في اداء مهامه الرئاسية الجديدة.

ونقلت السفارة الايرانية في بكين عن "بوروف" قوله بالمناسبة: ان منظمة شنغهاي تولي اهتماما كثيرا الى علاقاتها مع ايران ، باعتبارها عضوا مراقبا في هذه المنظمة.

واعرب الامين العام لمنظمة شنغهاي الاقتصادية، عن امله بان تشهد العلاقات بين طهران والمنظمة بفضل دعم الرئيس الايراني الجديد، مزيدا من النمو وتشهد الفترة المستقبلية الدفع بالمصالح المشتركة ومعالجة الازمات المحتملة.