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مسؤول: محطة بوشهر النووية تعود لشبكة الكهرباء قريبا

ان الجهود بدات لمعالجة الخلل الفني ومن المحتمل عودتها الى الشبكة في غضون 4 ايام بعد معالجة الخلل.
رمز الخبر: ۵۳۳۲۰
تأريخ النشر: 24 June 2021

اعلن المتحدث باسم صناعة الكهرباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية مصطفى رجبي مشهدي بان محطة بوشهر النووية ستعود لشبكة الكهرباء العامة في البلاد في غضون عدة ايام بعد معالجة الخلل الفني الحاصل فيها.

وقال رجبي مشهدي في تصريح ادلى به لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" الاثنين: ان محطة بوشهر النووية خرجت من الشبكة يوم امس (الاحد) بسبب حدوث خلل فني.

واضاف: ان الجهود بدات لمعالجة الخلل الفني ومن المحتمل عودتها الى الشبكة في غضون 4 ايام بعد معالجة الخلل.

واوضح المتحدث باسم صناعة الكهرباء ان خروج هذه المحطة من الشبكة يقلل الطاقة المولدة بمقدار 1000 ميغاواط حيث ينبغي اتخاذ اجراءات لادارة الاستهلاك بصورة اكثر جدية.

وكانت شركة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء الايرانية قد دعت في بيان لها اول امس الاحد للاقتصاد في استهلاك الطاقة في ساعات الذرورة نظرا لتوقع ارتفاع درجة الحرارة في غالبية مناطق البلاد واستمرار ذلك حتى نهاية الاسبوع الجاري وكذلك القيود الحاصلة في التوليد بسبب اعمال الصيانة في محطة بوشهر والتي تستمر حتى نهاية الاسبوع الجاري.

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