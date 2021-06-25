وزير الاتصالات: لاصحة لفشل إطلاق القمرين الصناعيين ناهيد وبارس 1

ان القمرين ناهيد وبارس موجودان في منظمة الفضاء فيما شاهدت اليوم خبرا يتحدث عن عملية اطلاق قبل 10 ايام.

نفى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الانباء عن فشل اطلاق القمرين الصناعيين ناهيد وبارس 1 وقال : لدينا انباء جيدة عن اطلاق اقمار صناعية سنعلنها قريبا.

واضاف محمد جواد آذري جهرمي يوم الاربعاء على هامش اجتماع الحكومة وفي تصريح للصحفيين، ان القمرين ناهيد وبارس موجودان في منظمة الفضاء فيما شاهدت اليوم خبرا يتحدث عن عملية اطلاق قبل 10 ايام.

واضاف اذري جهرمي انه ومنذ الحظر الامريكي الظالم على برامج الفضاء الايرانية ، كثفنا نشاطاتنا في ثلاثة محاور طبقا لتوجيهات قائد الثورة وتأكيدات رئيس الجمهورية وهذه المحاور هي اولا صناعة اقمار بدقة تصويرية تصل الى متر واحد ويتم العمل من قبل الفرق الجامعية حاليا لانجاز هذا العمل، وثانيا الوصول الى مدار 36 الف كيلومتر والذي اكد عليه القائد كثيرا ، كما ان وزارة الدفاع تجري الدراسات حاليا لانتاج الصاروخ الذي يمكنه ايصال القمر الايراني الى هذا المدار، وثالثا ارسال كائن حي الى الفضاء، ومن اجل هذا الأمر تعاقدنا مع مركز ابحاث علوم الفضاء.