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نائب في البرلمان الاوروبي : امريكا اكبر تهديد للديمقراطية في العالم

وكتب "فالاس" في تغريدة له على تويتر اليوم : ان الديمقراطية الامريكية بالفعل الى تقييد (عمل) مراسل ايراني.
رمز الخبر: ۵۳۳۱۸
تأريخ النشر: 24 June 2021

انتقد النائب في برلمان الاتحاد الاوروبي "ميك فالاس" ، حجب المواقع الالكترونية لوسائل اعلام المقاومة، من جانب الادارة الامريكية؛ مؤكدا ان الولايات المتحدة تشكل اكبر تهديد للديمقراطية في العالم.

وكتب "فالاس" في تغريدة له على تويتر اليوم : ان الديمقراطية الامريكية بالفعل الى تقييد (عمل) مراسل ايراني.

وتساءل هذا المشرع الاوروبي بالقول : هل يعير برلمان اوروبا و"جوسيب بوريل" (مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي) أهمية الى هذا الامر، وذلك نظرا للدعم اللامحدود الذي يقدمانه الى امريكا، التي تشكل اكبر تهديد للديمقراطية في العالم؟!

كما المح فالاس الى مؤسس موقع ويكيليكس "جوليان اسانج" الذي يقبع في سجون (بريطانيا) بعد كشفه لوثائق تثبت تورط امريكا في عمليات القصف ضد العراق وافغانستان؛ مؤكدا ان "حرية التعبير باتت مهددة من جانب الامبريالية الامريكية وحماتها".

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