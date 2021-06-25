نيجيرفان بارزاني يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي

أجرى نيجيرفان بارزاني رئيس منطقة كردستان العراق اتصالا هاتفيا مع الرئيس الايراني المنتخب اية الله إبراهيم رئيسي.



وأعرب نيجيرفان بارزاني، عن أمله في المزيد من التقدم لعلاقات منطقة كردستان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عهد الرئيس ابراهيم رئيسي، وعلى أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار، وأن تتوسع مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين.



وقدم نيجيرفان بارزاني، خلال الاتصال الهاتفي، تهانيه للرئيس رئيسي بمناسبة انتخابه من قبل الشعب الايراني رئيساً جديداً للبلاد، راجياً له النجاح.



وإلى جانب تجديد التعبير عن الشكر والامتنان للمساعدات والدعم الذي قدمته إيران لمنطقة كردستان في الأيام الصعبة، عبّر نيجيرفان بارزاني عن أمله في المزيد من التقدم لعلاقات منطقة كردستان مع الجمهورية الإسلامية في عهد الرئيس رئيسي وعلى أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار، وأن تتوسع مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين.



من جانبه، عبّر الرئيس إبراهيم رئيسي عن سعادته، شاكراً لرئيس منطقة كردستان نيجيرفان بارزاني اتصاله وتهنئته، وآملاً المزيد من تمتين العلاقات وتعاون الجمهورية الإسلامية الأيرانية مع العراق و منطقة كردستان.