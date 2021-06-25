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مباحثات إيرانية عراقية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

وهذه الزيارة تأتي في سياق المباحثات المستديمة بين كبار المسؤولين الإيرانيين والعراقيين لتوسيع العلاقات وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
رمز الخبر: ۵۳۳۱۳
تأريخ النشر: 24 June 2021

إلتقى نائب وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني "أمير محمود غفاري" يوم الثلاثاء في بغداد، جمعا من كبار المسؤولين العراقيين وبحث معهم في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني "أمير محمود غفاري" إلتقى اليوم الثلاثاء في بغداد، جمعا من كبار المسؤولين العراقيين وبحث معهم في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وبدأ "غفاري" والوفد المرافق له، زيارة إلى بغداد أمس الاثنين، لإجراء مباحثات مع نظيره العراقي وعدد من المسؤولين في هذا البلد.

وهذه الزيارة تأتي في سياق المباحثات المستديمة بين كبار المسؤولين الإيرانيين والعراقيين لتوسيع العلاقات وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل، جاءت تصريحات المدير العام لشركة السكك الحديدية بوزارة النقل العراقية "طالب جواد الحسيني"، في 16 يونيو الحالي، قوله، إن عمليات إنجاز مشروع الربط السككي بين العراق وإيران بلغت المراحل النهائية.

ويضاف إلى ذلك، تصريحات رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" في الثالث عشر من الشهر نفسه؛ معلنا بأن المباحثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حول مشروع الربط السككي بين البصرة وشلمجة (جنوب غرب ايران) باتت قريبة من مراحلها النهائية.

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