وزير الخارجية النمساوي: نؤيد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي إن النمسا تؤيد العودة الى الاتفاق النووي مع إيران وتنفيذه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود عقد في فيينا اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا مع نظيره النمساوي .

واعلن وزير خارجية النمسا خلال المؤتمر الصحفي "نؤيد العودة للاتفاق النووي مع إيران وتعزيزه وتنفيذه".

وخلال زيارة رسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا، التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، الاثنين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي الإيراني، وأهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل لكافة المواقع النووية الإيرانية.

وافاد شالينبرغ بان بلاده تولي الاهتمام بتعزيز علاقاتها مع دول الخليج الفارسي.