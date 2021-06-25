الرئيس السريلانكي يهنئ رئيسي بفوزه في الانتخابات

قدم رئيس جمهورية سريلانكا "غوتابايا راجاباكس"، التهاني الى "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي" لمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن "راجاباكس" اكد في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الثلاثاء، ان "الحكومة والشعب في سريلنكا يهنئان حجة الاسلام رئيسي على فوزه الكاسح في انتخابات رئاسة الجمهورية الثالثة عشرة في ايران".

واضاف؛ اننا نرغب في مواصلة التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت اللجنة الانتخابية العليا في ايران، اعلنت (السبت - 19يونيو) فوز المرشح "السيد ابراهيم رئيسي" في انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية الثالثة عشرة، بعد حصوله على 62 بالمئة من مجموع الاصوات، بواقع 17 مليونا و926 الفا و345 صوتا.