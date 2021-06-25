حطام طائرتي استطلاع من نوع "سكان إيغل" في مديرية صرواح

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في تغريدة له على تويتر: "‏تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية أميركية من نوع (سكان إيغل Scan Eagle) بصاروخ أرض جو في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح بمحافظة مأرب"، مشيراً إلى أنه تمّ استهدافها أثناء تنفيذها لعمليات عدائية.

وبثّ الإعلام الحربي يوم الأحد الماضي مشاهد لإسقاط طائرة تجسُّس أميركية في أجواء منطقة المَشْجَح في مديرية صرواح غربيّ محافظة مأرب شماليّ شرقيّ اليمن.

وقال العميد سريع إن الدفاعات الجوية اليمنية تمكّنت من إسقاط طائرة تجسس أميركية، من نوع "سكان إيغل - Scan Eagle"، بصاروخ أرض جو، في أثناء "قيامها بأعمال عدائية" في أجواء منطقة المشجح، في مديرية صرواح في محافظة مأرب.