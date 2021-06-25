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مدبولى يستعرض المشاريع القومية الكبرى مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لقاءا مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تمس مصالح المواطنين.
رمز الخبر: ۵۳۳۰۶
تأريخ النشر: 23 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ استكمل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، امس الثلاثاء، لقاءاته الدورية برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تمس مصالح المواطنين، بحضور زعيم الأغلبية أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن".

وفي مستهل اللقاء، قال مدبولي: لعل من أهم وأبرز هذه المشروعات القومية الكبرى، المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف رئيس الوزراء: هذا المشروع القومي لتطوير القرى المصرية كان حلما كبيرًا أمام الدولة تسعى لتحقيقه على أرض الواقع، وكان تمويله أمرا صعبا للغاية وتحديا كبيرا، وخاصة حينما توصلت الدراسات التي أعدت لهذا المشروع إلى أنه يتطلب توفير تمويل بقيمة تتجاوز 700 مليار جنيه.

ودعا رئيس الوزراء رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب إلى دعم جهود الحكومة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال استمرار التحرك على الأرض، وممارسة تأثيرهم في تذليل بعض الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات في دوائرهم، إلى جانب إقناع المواطنين بأهمية هذه المشروعات في تحسين جودة حياتهم.

وأكمل: الحكومة أتمت حتى الآن 3 سنوات كاملة في مهمتها، وهي مرت بظروف شديدة القسوة والاستثنائية على مستوى العالم أجمع، ولكنها تمكنت من التعامل باحترافية مع أزمة فيروس كورونا في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتجنب حدوث أزمات كبيرة كما حدث في بعض بلدان العالم.

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