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نائب وزير الخارجية: موسكو وواشنطن بدأتا الحوار حول الأمن السيبراني

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن موسكو وواشنطن تمكنتا من إطلاق حوار جاد في جنيف، وإطلاق آلية التبادل حول الأمن السيبراني.
رمز الخبر: ۵۳۳۰۴
تأريخ النشر: 23 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ ذكر نائب الوزير، أنه تم اقتراح آلية متطورة جيدا، ولكن لتحقيق النتيجة المرجوة، يجب أن يكون التعاون متبادلا، ونوه بأنه لا يجوز أن يتم بذل الجهود في هذا المجال، فقط من جانب روسيا.

وأضاف ريابكوف، في كلمته أمام مؤتمر Russia Investor Conference: "في جنيف، تمكنا من إطلاق تبادل عميق ومدروس للغاية، مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضايا ... أصبح ذلك أحد العناصر المهمة للإنجازات العامة للاجتماع".

وتابع ريابكوف: "نحن - روسيا - لا ننكر أهمية حل المشاكل في هذا المجال. لكني أود أن أؤكد أن السبيل الوحيد لتحقيق نتائج فعالة هو التعاون المتبادل، ومشاركة الجانبين بما في ذلك كافة المؤسسات ذات العلاقة من الدولتين، وإلا سينتهي ذلك كما جرت العادة دائما خلال التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من القضايا: واشنطن تعلن موافقتها ولكنها لا تنفذ المبادرة، وهو ما يجعلها تندثر".

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