صحفيون يشجبون حجب أمريكا لـ33 موقعاً مناوئاً لها وللكيان الإسرائيلي

ندّد صحفيون فلسطينيون بإقدام الولايات المتحدة على حجب لـ33 موقعا من مواقع داعمة للقضية الفلسطينية ومعارضة للسياسات الأمريكية في المنطقة وضمن اتحاد إذاعات والتلفزيونات الاسلامية، ومن بينها موقع فضائية فلسطين اليوم وقنوات اللؤلؤة البحرينية والمسيرة اليمنية ونبأ السعودية.

وكالة تبناك الإخبارية_قال عدد من الصحفيين الفلسطينيين إن "الحجب الامريكي يؤكد أن الإعلام المقاوم يؤثر ويؤذي امريكا واسرائيل... الحجب لن يوقف عملنا ورسالتنا ستتواصل وتصبح أقوى."

وأضافوا أن الحجب "محاولة امريكية لإسقاط الصوت المقاوم والشعوب المستضعفة وعدالة القضية الفلسطينية... امريكا تتجند لصالح وزارة الجيش الاسرائيلي في سبيل إخراس الصوت الحر وإبقاء صوت الاحتلال الاسرائيلي."

وأكدوا أن "الحجب يدل على أن الصوت الفلسطيني قوي بوجه قوى الشر".

وكانت وزارة العدل الأميركية قالت في وقت سابق، اليوم الاربعاء، إن الولايات المتحدة صادرت 33 موقعًا إلكترونيًا يستخدمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية وثلاثة مواقع تديرها كتائب حزب الله في العراق، في حين أكدت طهران أن الخطوة الأميركية تضييق على حرية التعبير.