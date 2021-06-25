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زوجة الأسير خضر عدنان: انتصار الشيخ عدنان يظهر الإرادة الفلسطينية الصلبة

أعلنت زوجة الأسير الفلسطيني الشيخ خضر عدنان أن المحكمة الاسرائيلية قد أعلنت اليوم الأمر الإداريّ الحالي للأسير عدنان سيكون الأمر الأخير "جوهري"، أي لن يُمدد اعتقاله الإداريّ.
رمز الخبر: ۵۳۲۹۹
تأريخ النشر: 23 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قالت رندة عيسى أنه سيتم "الافراج عن الأسير خضر عدنان في 28 الشهر،" موضحةً أن "إضراب 25 يوم عن الطعام تكلل بالنجاح."

وتمنت أن يكون هذا الإضراب للأسير عدنان أن يكون آخر إضراباته، موجّهة رسالة للأسرى المعتلقين في سجون الاحتلال الاسرائيلي أن "يتحقق النصر على السجان."

والنيابة العسكرية للاحتلال الاسرائيلي قد أكدت خلال جلسة المحكمة التي عُقدت بحضور الأسير عدنان، أنّ الأمر الإداريّ الحالي بحقه سيكون الأمر الأخير "جوهري"، أي لن يُمدد اعتقاله الإداريّ، وبذلك من المفترض أن يكون موعد الإفراج عنه يوم الإثنين المقبل.

يذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عدنان في الـ29 من أيّار/ مايو المنصرم، وأصدرت بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة شهر، وكانت محكمة الاحتلال قد عقدت جلسة للنظر في قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ الأسبوع الماضي، وأرجأت إصدار القرار، بعدما طلبت المحكمة من النيابة العسكرية، أن توضح موقفها إزاء مجموعة من الإجراءات التي كان من المفترض أن تسبق إصدار أمر الاعتقال الإداريّ بحقّه.

وتعرض الأسير عدنان، للاعتقال 12 مرة، وأمضى في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات جلها رهن الاعتقال الإداريّ.

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