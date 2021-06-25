النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۲مشاهدات
‍ پ

السيسي يتابع جهود وزارة التعاون الدولي في العمل مع الشركاء الدوليين والمؤسسات التنموية الدولية

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.
رمز الخبر: ۵۳۲۹۸
تأريخ النشر: 23 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة "جهود وزارة التعاون الدولي في التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات التنموية الدولية".

ووجه السيسي "في هذا الصدد بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل، وذلك بالتوازي مع الالتزام بضوابط ومعايير الحصول على حزم التمويل التنموية بشروط تفضيلية منخفضة التكاليف، وذات فترات سماح ميسرة، والاستخدام الأمثل لتلك حزم التمويل وحوكمة إدارتها لتعظيم الاستفادة منها، مع إيلاء أهمية متزايدة لتوطين الصناعة، والاستثمار في رأس المال البشري، فضلاً عن تعزيز التمويلات الموجهة لمشروعات تغير المناخ والبيئة".

وأوضح المتحدث الرسمي أن المشاط استعرضت "أبرز محاور التفاعل مع شركاء التنمية، خاصةً ما يتعلق بالقروض وحزم التمويل المتفق عليها والجاري التفاوض عليها، بما فيها موقف التفاوض حول إستراتيجية التعاون الجديدة مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027، لا سيما قائمة أولويات التعاون مع مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي والتي ستتوافق مع الأولويات التنموية الوطنية للدولة في إطار رؤية 2030."

كما تم عرض جهود وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، "لدعم المشروع القومي لتطوير الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة" على مستوى شركاء التنمية، والترويج لمستهدفات وبرامج هذا المشروع العملاق، والذي يأتي في إطاره كذلك الاستثمار في رأس المال البشري في المحافظات المستفيدة من المشروع بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة، ودعم المجتمعات والمرأة الريفية، وكذا الاستفادة من الميزة التنافسية والصناعات اليدوية والتكتلات الاقتصادية في مختلف المحافظات

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
هندوراس تفتتح سفارتها في القدس المحتلة
انهيار مبنى في ميامي ومخاوف من وجود ضحايا تحت الأنقاض
دراسة تحذر من كارثة كبيرة ستتعرض لها البلاد بسبب سد النهضة
بلدة الشرقية الجنوبية تشيّع الضحايا الخمس جراء حادث سير سببته أزمة الوقود
حياة اللبنانيين خانقة بسبب تقنين الكهرباء واستمرار الانهيار الاقتصادي مع غياب الحل السياسي
المدن الساحلية أولى ضحايا القدرة التدميرية للمياه في مواجهة التغير المناخي
غضب عارم لأطفال محافظة ذمار ضد انحياز الأمم المتحدة للتحالف السعودي ومسلحيه
رئيس برلمان العراق يؤكد من باريس أهمية دعم العراق أمنياً واقتصادياً
أردوغان: 19 عاما من الإصلاحات لتعزيز قوة الإدارات المحلية
ثوار بيتا يفرضون الكمامة على المستوطنين في جبل صبيح
برعاية وحضور رئيس الوزراء.. توقيع اتفاقية دعم من النرويج للجهاز المركزي للإحصاء
الشيخ الخزعلي: إغلاق امريكا لمواقع المقاومة يكشف عن فشلها في ميدان المواجهة
حزب الله: خطوة أمريكا بحق عدد كبير من المواقع الإعلامية تؤكد سياسة قمع الحريات
واشنطن تحكم بالسجن 23 عامًا لأمريكية أدينت بالتخابر مع حزب الله عقب استشهاد القائد سليماني
بعد 25 يومًا.. الأسير خضر عدنان يعلق إضرابه عن الطعام وعائلته تتحضر للاحتفال
حطام طائرتي استطلاع من نوع "سكان إيغل" في مديرية صرواح
باكستان..مقتل شخصين وإصابة 14 في انفجار بشرق البلاد
موسكو تعلن إطلاق طلقات تحذيرية ضد سفينة بريطانية في البحر الأسود ولندن تنفي
نائب في البرلمان الاوروبي : امريكا اكبر تهديد للديمقراطية في العالم
نيجيرفان بارزاني يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي
وزير الاتصالات: لاصحة لفشل إطلاق القمرين الصناعيين ناهيد وبارس 1
قائد الثورة الاسلامية يتلقى اللقاح الايراني المضاد لكورونا قريبا
الرئيس السريلانكي يهنئ رئيسي بفوزه في الانتخابات
حركة حق: القرصنة الأمريكية لعدد من القنوات الإعلامية إرهاب فكري ومحاربة لحرية التعبير
اعتداءات المستوطنين تتواصل على أهالي الشيخ جراح
الامين العام لمنظمة شنغهاي يهنئ حجة الاسلام رئيسي ويتمنى له النجاح
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن رغبته في التعاون مع إيران
مباحثات إيرانية عراقية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
اسرائيل بأقلام محلليها: یجب المغادرة
وزير الخارجية النمساوي: نؤيد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران