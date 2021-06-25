النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۹مشاهدات
‍ پ

الجهاد تدين حجب مواقع محور المقاومة: معركة مفتوحة بيننا وبين العدو الصهيوني وأمريكا

رمز الخبر: ۵۳۲۹۶
تأريخ النشر: 23 June 2021

قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي جميل عليان ان العدو الصهيوني يدرك تماما أن نزع شرعيته "من خلال الصور والإعلام المقاوم والفضائيات والمساحات الإعلامية الكبيرة التي يبدع فيها الشعب الفلسطيني والتي انتصر فيها شعبنا خاصة في موضوع سيف القدس المعركة الأخيرة، بالتأكيد يدرك أهمية وخطورة هذا على وجوده وعلى مصيره وعلى شرعيته".

واضاف عليان في تصريح لوكالة تابناك اليوم الاربعاء: هذا العدو الصهيوني مع الولايات المتحدة الأمريكية مع قوى الشر العالمي أجمع يحاول حجب كل هذه المواقع التي توضح الصورة للعالم وتحاول أن تحدث تغييرا في الرأي العام العالمي وان تحدث انقلابا اجاه الحقيقة الراسخة وأن هذا الشعب شعب مظلوم وأن القضية الفلسطينية قضية تهم العالم كله فهي قضية إنسانية أخلاقية سياسية.

واكمل: هذا العدو اللقيط الذي جاء على فلسطين قبل سنوات بدون أي شرعية، يدرك تماما ان هذا الإعلام المقاوم سيفقده هذه الشرعية ويحدث تحولا في الرأي العام العالمي اتجاه هذه القضية، وبالتالي سيحجب قناة فلسطين اليوم والقدس اليوم وكل فضائيات المقاومة وسيحجب كل من يتحدث عن الواقع.

كما ادان عليان خطوة بعض المواقع الالكترونية التي تحجب أو تمنع المحتوى الفلسطيني من الظهور والانتشار. وقال: كلنا جميعا تعرضنا لمحاولة هذه القرصنة، وحساباتنا تم حجبها أكثر من مرة لأنها تتكلم عن الحقيقة وتتكلم عن الأهداف الفلسطينية المشروعة.

واكمل: المسألة ليست بالإعلام فقط، استهداف محور المقاومة بالإعلام وبالاقتصاد و بالحصار. فمحور المقاومة مستهدف منذ اللحظة الأولى لتشكيله، ربما منذ أكثر من أربعة عقود. هذا المحور لأنه يشكل النقيض لوجود الإسرائيليين ويشكل النقيض للمصلحة الأمريكية ويشكل النقيض للنظام العالمي الظالم التي تقوده أمريكا الآن. وبالتالي لا بد أن نُستهدف.

وبين ان "هذه معركة مفتوحة بيننا وبين العدو الصهيوني وأمريكا، وبالتالي يجب أن ندير أدواتنا ونستعمل أدواتنا كلها في هذه المعركة. "

واستطرد: ستبقى إيران مستهدفة والعراق وفلسطين ولبنان، وسيبقى هذا المحور كله مستهدف، يجب أن لا نستغرب من هذه الأمور ولكن يجب ان نحشد كل طاقاتنا وأن نستنفر كل مؤيدينا في هذه المعركة حتى ننتصر، ونحن بالتأكيد نحقق إنجازات كبيرة.

واشار الى انه "إذا أردنا أن نرسم خطا بيانيا لاستهداف المحور قبل ثلاثة عقود واستهدافه الآن، فنجد أن المحور تقدم ويرتفع وهو صاعد. "

واعتبر ان "المحور المضاد الذي يستهدف محور المقاومة، اي المحور الأمريكي الإسرائيلي، هو محور هابط ولن يكتب له النجاح في هذه المعركة."

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
هندوراس تفتتح سفارتها في القدس المحتلة
انهيار مبنى في ميامي ومخاوف من وجود ضحايا تحت الأنقاض
دراسة تحذر من كارثة كبيرة ستتعرض لها البلاد بسبب سد النهضة
بلدة الشرقية الجنوبية تشيّع الضحايا الخمس جراء حادث سير سببته أزمة الوقود
حياة اللبنانيين خانقة بسبب تقنين الكهرباء واستمرار الانهيار الاقتصادي مع غياب الحل السياسي
المدن الساحلية أولى ضحايا القدرة التدميرية للمياه في مواجهة التغير المناخي
غضب عارم لأطفال محافظة ذمار ضد انحياز الأمم المتحدة للتحالف السعودي ومسلحيه
رئيس برلمان العراق يؤكد من باريس أهمية دعم العراق أمنياً واقتصادياً
أردوغان: 19 عاما من الإصلاحات لتعزيز قوة الإدارات المحلية
ثوار بيتا يفرضون الكمامة على المستوطنين في جبل صبيح
برعاية وحضور رئيس الوزراء.. توقيع اتفاقية دعم من النرويج للجهاز المركزي للإحصاء
الشيخ الخزعلي: إغلاق امريكا لمواقع المقاومة يكشف عن فشلها في ميدان المواجهة
حزب الله: خطوة أمريكا بحق عدد كبير من المواقع الإعلامية تؤكد سياسة قمع الحريات
واشنطن تحكم بالسجن 23 عامًا لأمريكية أدينت بالتخابر مع حزب الله عقب استشهاد القائد سليماني
بعد 25 يومًا.. الأسير خضر عدنان يعلق إضرابه عن الطعام وعائلته تتحضر للاحتفال
حطام طائرتي استطلاع من نوع "سكان إيغل" في مديرية صرواح
باكستان..مقتل شخصين وإصابة 14 في انفجار بشرق البلاد
موسكو تعلن إطلاق طلقات تحذيرية ضد سفينة بريطانية في البحر الأسود ولندن تنفي
نائب في البرلمان الاوروبي : امريكا اكبر تهديد للديمقراطية في العالم
نيجيرفان بارزاني يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي
وزير الاتصالات: لاصحة لفشل إطلاق القمرين الصناعيين ناهيد وبارس 1
قائد الثورة الاسلامية يتلقى اللقاح الايراني المضاد لكورونا قريبا
الرئيس السريلانكي يهنئ رئيسي بفوزه في الانتخابات
حركة حق: القرصنة الأمريكية لعدد من القنوات الإعلامية إرهاب فكري ومحاربة لحرية التعبير
اعتداءات المستوطنين تتواصل على أهالي الشيخ جراح
الامين العام لمنظمة شنغهاي يهنئ حجة الاسلام رئيسي ويتمنى له النجاح
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن رغبته في التعاون مع إيران
مباحثات إيرانية عراقية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
اسرائيل بأقلام محلليها: یجب المغادرة
وزير الخارجية النمساوي: نؤيد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران