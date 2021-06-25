الجهاد تدين حجب مواقع محور المقاومة: معركة مفتوحة بيننا وبين العدو الصهيوني وأمريكا

قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي جميل عليان ان العدو الصهيوني يدرك تماما أن نزع شرعيته "من خلال الصور والإعلام المقاوم والفضائيات والمساحات الإعلامية الكبيرة التي يبدع فيها الشعب الفلسطيني والتي انتصر فيها شعبنا خاصة في موضوع سيف القدس المعركة الأخيرة، بالتأكيد يدرك أهمية وخطورة هذا على وجوده وعلى مصيره وعلى شرعيته".

واضاف عليان في تصريح لوكالة تابناك اليوم الاربعاء: هذا العدو الصهيوني مع الولايات المتحدة الأمريكية مع قوى الشر العالمي أجمع يحاول حجب كل هذه المواقع التي توضح الصورة للعالم وتحاول أن تحدث تغييرا في الرأي العام العالمي وان تحدث انقلابا اجاه الحقيقة الراسخة وأن هذا الشعب شعب مظلوم وأن القضية الفلسطينية قضية تهم العالم كله فهي قضية إنسانية أخلاقية سياسية.

واكمل: هذا العدو اللقيط الذي جاء على فلسطين قبل سنوات بدون أي شرعية، يدرك تماما ان هذا الإعلام المقاوم سيفقده هذه الشرعية ويحدث تحولا في الرأي العام العالمي اتجاه هذه القضية، وبالتالي سيحجب قناة فلسطين اليوم والقدس اليوم وكل فضائيات المقاومة وسيحجب كل من يتحدث عن الواقع.

كما ادان عليان خطوة بعض المواقع الالكترونية التي تحجب أو تمنع المحتوى الفلسطيني من الظهور والانتشار. وقال: كلنا جميعا تعرضنا لمحاولة هذه القرصنة، وحساباتنا تم حجبها أكثر من مرة لأنها تتكلم عن الحقيقة وتتكلم عن الأهداف الفلسطينية المشروعة.

واكمل: المسألة ليست بالإعلام فقط، استهداف محور المقاومة بالإعلام وبالاقتصاد و بالحصار. فمحور المقاومة مستهدف منذ اللحظة الأولى لتشكيله، ربما منذ أكثر من أربعة عقود. هذا المحور لأنه يشكل النقيض لوجود الإسرائيليين ويشكل النقيض للمصلحة الأمريكية ويشكل النقيض للنظام العالمي الظالم التي تقوده أمريكا الآن. وبالتالي لا بد أن نُستهدف.

وبين ان "هذه معركة مفتوحة بيننا وبين العدو الصهيوني وأمريكا، وبالتالي يجب أن ندير أدواتنا ونستعمل أدواتنا كلها في هذه المعركة. "

واستطرد: ستبقى إيران مستهدفة والعراق وفلسطين ولبنان، وسيبقى هذا المحور كله مستهدف، يجب أن لا نستغرب من هذه الأمور ولكن يجب ان نحشد كل طاقاتنا وأن نستنفر كل مؤيدينا في هذه المعركة حتى ننتصر، ونحن بالتأكيد نحقق إنجازات كبيرة.

واشار الى انه "إذا أردنا أن نرسم خطا بيانيا لاستهداف المحور قبل ثلاثة عقود واستهدافه الآن، فنجد أن المحور تقدم ويرتفع وهو صاعد. "

واعتبر ان "المحور المضاد الذي يستهدف محور المقاومة، اي المحور الأمريكي الإسرائيلي، هو محور هابط ولن يكتب له النجاح في هذه المعركة."