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رئيس المجلس الوطني للإعلام يستنكر القرار الأميركي بحجب المواقع الإلكترونية

رمز الخبر: ۵۳۲۹۵
تأريخ النشر: 23 June 2021

بعد قرار وزارة العدل الأميركية إغلاق عدد من المواقع الإلكترونية لتلفزيونات ووكالات إعلامية، إستنكر رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان هذا القرار بوصفه مخالف لحرية الإعلام والصحافة.

رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ في حديث لوكالة تابناك للأخبار إستنكر قرار الإستيلاء على المواقع وقال "الخطوة الأميركية لوقف المواقع الالكترونية لعدد من الوسائل الإعلامية مثل يونيوز والقدس والمسيرة ليست بالجديدة وإنما استمرار للسياسة الأميركية التي كان يعتمدها ترامب تجاه منطقة الشرق الأوسط".

وأوضح محفوظ أن "هذه الخطوة لا تلتقي مع سياسة الإنفتاح على ملف النووي الإيراني ولا تعترض عليه."

وأكد رئيس المجلس الوطني للإعلام أن "هذه الخطوة تتنافى مع القوانين الإعلامية المرعية عالمياً ، وتعتبر نقيضاً للحريات الإعلامية التي تتدعي الولايات المتحدة أنها تدعمها".

وأضاف أن "هذه الخطوة غير مدروسة لأن المجال الإلكتروني واسع ويمكن أن يوجد قنوات بديلة بشكل فوري."

وشدد عبد الهادي محفوظ أن "المجلس الوطني للإعلام يدين هذه الإعتداءات، ومع أن المجلس لا يملك الإمكانية لتعطيل هذه القرارات الأمريكية الخاطئة ولكنه يأمل أن تعيد الإدارة الأميركية النظر في هكذا قرارات تتنافى مع حرية الإعلام".

هذا وكان قد أعلن مصدر في الحكومة الأمريكية إن وزارة العدل حجبت مساء أمس الثلاثاء نحو 36 موقعا إلكترونيا مرتبطاً بإيران ومناوئاً للسياسات الامريكية في المنطقة وكيان الاحتلال الاسرائيلي، وعادت عدّة مواقع للعمل خلال ساعات بعناوين نطاق جديدة.

اعتبرت طهران الخطوة الأميركية تضييقا على حرية التعبير.

ونقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن مسؤولين أميركيين أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة المعلومات المضللة التي تنشرها هذه المواقع، حسب قولهم.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد قالت إن الحكومة الأميركية استولت -في ظروف غامضة- على العديد من المواقع الإخبارية المرتبطة بالدولة.

وأشارت الوكالة إلى أن وزارة العدل الأميركية سيطرت على موقعي قناتي "العالم" و"برس تي في" (PressTV) الإيرانيتين وموقع قناة "المسيرة" في اليمن.

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