النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۰مشاهدات
‍ پ

أنصارالله: حظر وسائل إعلام المقاومة يكشف عن زيف الشعارات الأمريكية

قال الناطق الرسمي باسم حركة أنصار الله في اليمن، محمد عبدالسلام إن التحرك الأمريكي لحجب مواقع إيرانية ويمنية، تظهر أن الشعارات الأمريكية الخاصة بحرية التعبير كاذبة.
رمز الخبر: ۵۳۲۹۲
تأريخ النشر: 23 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أضاف عبد السلام إن الحكومة الأمريكية تقدم على حظر موقع "المسيرة نت" دون أي مبرر أو حتى إشعار مسبق.

وأدان عبدالسلام هذه القرصنة الأمريكية والمصادرة لحقوق النشر، مؤكدًا أن المسيرة ماضية في أداء رسالتها السامية والتصدي للقرصنة الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا بكل الوسائل المتاحة.

واعتبر أن الحظر الأمريكي لموقع" المسيرة نت" ومواقع صديقة أخرى يكشف مجددا زيف شعارات حرية التعبير وكل العناوين الأخرى التي تروج لها أمريكا.

وتابع عبدالسلام، إن العمل الأمريكي في منع وصول بعض القنوات التلفزيونية، ومنها قناة المسيرة التابعة لحركة أنصار الله، وكذلك بعض القنوات الإيرانية واللبنانية والعراقية، يظهر فاعلية هذه القنوات.

كما كتب عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي في تغريدة على تويتر مساء أمس الثلاثاء، أن حظر الولايات المتحدة موقع التلفزيون الناطق باسم الجماعة على شبكة الإنترنت ومواقع أخرى إيرانية يؤكد وصول رسالة هذه المواقع وتأثيرها وأن الإعلام الحر يخيف الأنظمة وإن ادّعت الحرية ونادت بها.

وأعلنت حركة أنصار الله، أمس الثلاثاء، تعرّض موقع القناة التلفزيونية الناطقة باسمها على شبكة الإنترنت، إلى حظر من الولايات المتحدة، في إجراء شمل أيضا مواقع إيرانية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
هندوراس تفتتح سفارتها في القدس المحتلة
انهيار مبنى في ميامي ومخاوف من وجود ضحايا تحت الأنقاض
دراسة تحذر من كارثة كبيرة ستتعرض لها البلاد بسبب سد النهضة
بلدة الشرقية الجنوبية تشيّع الضحايا الخمس جراء حادث سير سببته أزمة الوقود
حياة اللبنانيين خانقة بسبب تقنين الكهرباء واستمرار الانهيار الاقتصادي مع غياب الحل السياسي
المدن الساحلية أولى ضحايا القدرة التدميرية للمياه في مواجهة التغير المناخي
غضب عارم لأطفال محافظة ذمار ضد انحياز الأمم المتحدة للتحالف السعودي ومسلحيه
رئيس برلمان العراق يؤكد من باريس أهمية دعم العراق أمنياً واقتصادياً
أردوغان: 19 عاما من الإصلاحات لتعزيز قوة الإدارات المحلية
ثوار بيتا يفرضون الكمامة على المستوطنين في جبل صبيح
برعاية وحضور رئيس الوزراء.. توقيع اتفاقية دعم من النرويج للجهاز المركزي للإحصاء
الشيخ الخزعلي: إغلاق امريكا لمواقع المقاومة يكشف عن فشلها في ميدان المواجهة
حزب الله: خطوة أمريكا بحق عدد كبير من المواقع الإعلامية تؤكد سياسة قمع الحريات
واشنطن تحكم بالسجن 23 عامًا لأمريكية أدينت بالتخابر مع حزب الله عقب استشهاد القائد سليماني
بعد 25 يومًا.. الأسير خضر عدنان يعلق إضرابه عن الطعام وعائلته تتحضر للاحتفال
حطام طائرتي استطلاع من نوع "سكان إيغل" في مديرية صرواح
باكستان..مقتل شخصين وإصابة 14 في انفجار بشرق البلاد
موسكو تعلن إطلاق طلقات تحذيرية ضد سفينة بريطانية في البحر الأسود ولندن تنفي
نائب في البرلمان الاوروبي : امريكا اكبر تهديد للديمقراطية في العالم
نيجيرفان بارزاني يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي
وزير الاتصالات: لاصحة لفشل إطلاق القمرين الصناعيين ناهيد وبارس 1
قائد الثورة الاسلامية يتلقى اللقاح الايراني المضاد لكورونا قريبا
الرئيس السريلانكي يهنئ رئيسي بفوزه في الانتخابات
حركة حق: القرصنة الأمريكية لعدد من القنوات الإعلامية إرهاب فكري ومحاربة لحرية التعبير
اعتداءات المستوطنين تتواصل على أهالي الشيخ جراح
الامين العام لمنظمة شنغهاي يهنئ حجة الاسلام رئيسي ويتمنى له النجاح
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن رغبته في التعاون مع إيران
مباحثات إيرانية عراقية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
اسرائيل بأقلام محلليها: یجب المغادرة
وزير الخارجية النمساوي: نؤيد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران