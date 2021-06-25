حجب أمريكا مواقع وتلفزيونات إسلامية يثبت خوفها من اعلام حر يكشف تضليلها

قالت المعاونية الإعلامية لحركة النجباء أنه بعد أن سرقت العصابة الأمريكية موقع حركة النجباء ومؤسسة النجباء للإعلام والبث الفضائي تعاود هذه العصابة لسرقة نطاقات وخوادم مواقع إنترنت عائدة رسمياً لقنوات فضائية رسمية وجهات حرة شريفة ومؤسسات تعمل على نشر الوعي".

وكالة تبناك الإخبارية_ أضافت المعاونية في بيان حول حجب وزارة العدل الامريكية للمواقع الإلكترونية أعضاء في إتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية بزعمها نشر معلومات مضللة: "هذه الخطوة تثبت خوف امريكا من الإعلام الخيّر الذي بدأ صوته يصل إلى كل العالم عبر الانترنت والأقمار الصناعية فاضحاً كذب وخداع وتضليل النظام الأمريكي الظالم".

وتابعت في بيانها: "في الوقت الذي ندين هذه الخطوة الجبانة نقف مع اخوتنا الذين أرعبوا امريكا بكلمتهم وقلمهم من العراق واليمن وفلسطين والبحرين واذربيجان ونيجيريا والجمهورية الإسلامية في إيران وكل أحرار العالم".

وأوصى بيان حركة النجباء: "بمقاطعة الشركات الأمريكية المزودة بكافة النطاقات وتحويل خوادم واستضافات ونطاقات المتضررين في العراق الى نطاق دولة العراق او إلى نطاقات تخضع لقوانين عادلة من دول حليفة بالنسبة للاخوة في البلدان الأخرى.