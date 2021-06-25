أمريكا برهنت اليوم عجزها في مواجهـة أبناء المقاومة

اصدر رئيس اتحاد الاذاعات و التلفزيونات العراقية حميد الحسيني، بيانا بعد اقدام وزارة العدل الامريكية على الاستيلاء على مواقع الكترونية .

وكالة تبناك الإخبارية_ أكد إتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية أن "الادارة الامريكيـة برهنت اليوم عن عجزها في مواجهـة أبنـاء المقـاومـة، وعـادت لممارسـة أسـاليب المراهقين في الاسـتيلاء على المنصـات والمواقع الالكترونية، وها هي اليوم تقوم مرة أخرى بالاسـتيلاء دون وجه حق على بعض المواقع الخبرية واعترفت بذلك علنا رغم مخالفتها لجميع القوانين والتشريعات الدولية بما فيها الدسـتور الامريكي الذي كفل حرية التعبير عن الرأي".

أضاف رئيس الاتحاد حميد الحسيني في بيان، اليوم الاربعاء، أن خطوة الولايات المتحدة "تدل على ضعف ووهن الحكومة الامريكية وعدم احترامها لأي اعراف وقوانين، فضـلا عن كذب وزيف ادعاءاتها بانها راعية الحرية والديمقراطية في العالم".

وأكد الحسيني أن هذه الإجراءات التعسـفية لا تنفع من قريب أو بعيد في تمرير خطة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الغاصـب، لان القضية الفلسطينية مغروزة في نفوس وقلوب الشـعوب الإسلامية صـغارا وكبارا ولا يمكن ان تمحى من ضـمير ووجدان الامة بسياسة تكميم الافواه هذه".

وتابع: "نحن في الوقت الذي ندين هذا العمل والتعدي على حرية الرأي والتعبير جهاراً، فإننا نبارك لأبناء المقاومة هذا الانتصـار الكبير الذي يدل على مدى تأثير كلمتهم ونطالبهم بالاستمرار في فضـح هذه الإدارة الفاسـدة التي تبطش وتفسـد في جميع بلدان العالم.