بلينكن: يجب سحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يجب إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها وتثبيت وقف إطلاق النار، وسحب القوات الأجنبية من ليبيا".

وكالة تبناك الإخبارية_ أضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، قبيل عقد مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا في برلين، اليوم الاربعاء، "نتقاسم رؤيتنا لليبيا موحدة وذات سيادة وهذا مهم للأمن الإقليمي، ونتعاون لنحافظ على أمننا في ظل التهديدات الجديدة إذ إن أفضل طريق للتعامل مع التغيرات الدولية هي بالعمل معا."

وأكد بلينكن أنه سيزور فرنسا وإيطاليا بعد ألمانيا لتنسيق الجهود والتعاون.

وتحتضن العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأربعاء، "مؤتمر برلين" الثاني حول ليبيا، الذي يجمع الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي، لبحث المرحلة الإنتقالية وسبل ضمان إجراء الانتخابات قبل نهاية 2021، إلى جانب انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

وتشارك الحكومة الانتقالية الليبية لأول مرة في الاجتماع الذي سيكون رهانه الأساسي، ضمان أن تنظم في 24 كانون الأول/ديسمبر انتخابات رئاسية وتشريعية، وعدت حكومة عبد الحميد دبيبة بتنظيمها.