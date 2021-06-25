الخارجية: يجب إخراج المرتزقة من ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية على رأس أولوياتنا

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إنه يجب مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وإجراء الانتخابات في موعدها، في 24 كانون الاول/ديسمبر المقبل.

وظالة تبناك الإخبارية_ جاء ذلك في تصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، قبيل عقد مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا.

وأضاف ماس: "نطالب بتوحيد المؤسسات العسكرية في ليبيا، وهذا الأمر على رأس أولوياتنا."

ويرى الوزير الألماني أن فرصة متاحة اليوم لمساعدة ليبيا للتقدم، وهو أمر "لم يكن متوفرا في السابق"، مكملا: "العملية في ليبيا تدريجية ويجب توحيد قوات الأمن الليبية".

تحتضن العاصمة الألمانية برلين الأربعاء "مؤتمر برلين" الثاني حول ليبيا، الذي يجمع الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي، لبحث المرحلة الإنتقالية وسبل ضمان إجراء الانتخابات قبل نهاية 2021، إلى جانب انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

وتشارك الحكومة الانتقالية الليبية لأول مرة في الاجتماع الذي سيكون رهانه الأساسي، ضمان أن تنظم في 24 كانون الأول/ديسمبر انتخابات رئاسية وتشريعية، وعدت حكومة عبد الحميد دبيبة بتنظيمها.