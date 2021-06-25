الحلبوسي يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ويؤكد أهمية دخول الشركات الفرنسية للسوق العراقية

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أمس الثلاثاء، أهمية دخول الشركات الفرنسية إلى السوق العراقية.

وكالة تبناك الإخبارية_ ذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان، في بيان، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، التقى الثلاثاء، رئيس الجمعية الوطنية ريتشارد فيران في باريس".

واضاف البيان، انه "جرى، خلال اللقاء، مناقشة تفعيل العمل النيابي المشترك، لما له من أهمية في تمتين العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والاستثماري، وكذلك المجال الأمني والاستخباري لمكافحة الإرهاب".

وأكد الحلبوسي، خلال المباحثات، "أهمية دخول الشركات الفرنسية إلى السوق العراقية، والمشاركة في إعادة الإعمار، والإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في العراق، ومنها مطار الموصل ومترو بغداد المعلق وعدد من مشاريع الطاقة".

وبحث الطرفان، "الجهود المبذولة لإعادة افتتاح الخط الجوي بغداد – باريس، وضرورة الإسراع في افتتاحه، لما له من أهمية في التفاعل الاقتصادي بين البلدين، فضلاً عن التعاون المصرفي لتسهيل فعاليات القطاع الاستثماري".

من جهته، عبَّر رئيس الجمعية الوطنية الفرنسي ريتشارد فيران، عن "دعم بلاده الكامل للعراق وحفظ سيادته، ودعم تعزيز قدرات الدولة العراقية، والاستمرار بالتعاون في الحرب ضد داعش أمنيا واستخباريا وفنيا، لمواجهة الفكر المتطرف".

وأكد فيران، عن "رغبة بلاده الدخول إلى السوق العراقية، والمساهمة في إعادة إعمار العراق"، مشيراً إلى "الجهود التي تبذلها فرنسا في هذا المجال، وأن خلية المهام برئاسة وزير الخارجية الفرنسي تهدف إلى تشجيع الشركات الفرنسية على العمل في العراق".

واعرب المسؤول الفرنسي عن "دعم فرنسا لملف عودة النازحين، وإعادة الاستقرار في المدن المحررة".

وفي ختام جولة المباحثات، حضر الحلبوسي، جانباً من الجلسة الاعتيادية للجمعية الوطنية الفرنسية، وسط ترحيبٍ به والوفد المرافق له، بحسب البيان.