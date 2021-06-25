وقفة احتجاجية في غزة ضد استمرار اعتقال خضر عدنان وأسرى آخرين

نظّمت حركة الجهاد الاسلامي في غزة، وقفة شعبية تنديداً باستمرار اعتقال سلطات الاحتلال الاسرائيلي لعدد من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وفي مقدمتهم الشيخ خضر عدنان.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال مدير مؤسسة القدس للأسرى والمحررين، ياسر مزهر، إن الوقفة الاحتجاجية تأتي لدعم وإسناد المعتقلين والضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحهم.

ومن المنتظر أن يُعلن الأسير عدنان تعليق إضرابه عن الطعام خلال الساعات المقبلة، بعد أن عُقدت جلسة المحكمة الاسرائيلية للأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ25 على التوالي، للنظر في الاستئناف المقدم على قرار تثبيت اعتقاله الإداري.

يذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عدنان في الـ29 من أيّار/ مايو المنصرم، وأصدرت بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة شهر، وكانت محكمة الاحتلال قد عقدت جلسة للنظر في قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ الأسبوع الماضي، وأرجأت إصدار القرار، بعدما طلبت المحكمة من النيابة العسكرية، أن توضح موقفها إزاء مجموعة من الإجراءات التي كان من المفترض أن تسبق إصدار أمر الاعتقال الإداريّ بحقّه.

وتعرض الأسير عدنان، للاعتقال 12 مرة، وأمضى في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات جلها رهن الاعتقال الإداريّ.