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المشيشي يستقبل الطبوبي ويدعو إلى ضروة توحيد الجهود لتجاوز الآزمات الراهنة

قال رئيس الحكومة التونسية، هشام مشيشي، خلال لقائة بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بقصر الحكومة التونسية بالقصبة، إن الحكومة ملتزمة بالتسريع في تنفيذ بنود الاتفاق الحاصل، إثر اجتماع جلسة 5 زائد 5 بين الحكومة واتحاد الشغل، وعلى تسوية وضعية عملة الحضائر وإصدار الأوامر الترتيبية وتفعيل اتفاق 6 فيفري الماضي.
رمز الخبر: ۵۳۲۸۱
تأريخ النشر: 23 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ مثل الوضع الوبائي بالبلاد ومتابعة تقدم المفاوضات بين الحكومة والمنظمة الشغيلة أبرز محاور هذا اللقاء الذي تم فيه التطرق إلى الوضع العام السياسي والاقتصادي بالبلاد والتحديات الاجتماعية الراهنة المطروحة والتي تمثل أولوية قصوى خاصة مع تأثير الأزمة الصحية وانتشار وباء كوفيد-19 على الفئات الهشة حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأشار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى أن اللقاء مثل فرصة للتأكيد على مصداقية التفاوض مع الطرف الحكومي، منوها بالتزام الحكومة بإصدار الأوامر التطبيقية لاتفاقيات 6 شباط الماضي والتي لن تتجاوز 6 جويلية القادم حسب ما تم الاتفاق عليه مؤخرا.

وأضاف الطبوبي ان "المحادثة تناولت تطور الوضع الوبائي الخطير في عديد الجهات وضرورة توحيد الجهود ومساندة الإجراءات التي تتخذها الحكومة والوقوف مع أبنائنا في الجهات الداخلية في هذا الظرف الصعب".

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