الشيخ عدنان يواصل إضرابه لليوم 25 على التوالي ومحكمة الاحتلال تعقد جلسة استئناف

يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم 25 على التوالي، فيما ستعقد محكمة الاحتلال جلسة استئناف على قرارها السابق بتثبيت اعتقاله الإداري.

وكالة تبناك الإخبارية_ كان الشيخ عدنان قد بدأ إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله بتاريخ 29 من أيّار/مايو الماضي، فيما عقدت محكمة الاحتلال جلسة للنظر في قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ الأسبوع الماضي، وأرجأت إصدار القرار حتّى يوم أمس، بعدما طلبت المحكمة من النيابة العسكرية، أن توضّح موقفها إزاء مجموعة من الإجراءات التي كان من المفترض أن تسبق إصدار أمر الاعتقال الإداريّ بحقّه.

ونقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير عدنان إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيلي، بعد جلسة المحكمة التي عقدت له في "عوفر" الأسبوع الماضي، حيث رفض الأسير عدنان التعامل مع أيّ من الأطباء وعمل أيّة فحوص طبية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خضر عدنان بتاريخ 29 أيّار/مايو 2021 على حاجز ما يسمى "شافي شمرون" قرب مدينة نابلس في الضفة المحتلة، معلنًا إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله رفضًا لاعتقاله التعسفي.