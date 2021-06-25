أول محاكمة للأمن القومي في هونغ كونغ تبدأ بدون هيئة محلفين

تبدأ اليوم الأربعاء محاكمة النادل تونغ ينغ كيت في هونغ كونغ بموجب تشريع الأمن القومي الذي فرضته بكين، وسط تقديم لمحة أولى عن كيفية إجراء مثل هذه الجلسات.

وكالة تبناك الإخبارية_ من المقرر أن تبدأ المحاكمة الأولى بموجب قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ بدون هيئة محلفين في الساعة 10:30 صباحًا اليوم الأربعاء في المحكمة العليا أمام ثلاثة قضاة عينتهم الرئيسة التنفيذية كاري لام.

وسيترأس القضاة إستر توه وأنثيا بانج وويلسون تشان المحاكمة التي من المقرر أن تستمر 15 يومًا.

ويواجه تونغ، البالغ من العمر 24 عامًا، والمحتجز بدون كفالة لمدة عام تقريبًا، اتهامات بالتحريض على الانفصال والانخراط في أنشطة إرهابية بسبب أفعاله خلال مظاهرة.

وقالت المحكمة في إشعار، إنه سيتم السماح للصحافة والجمهور بحضور مكان الجلسات إذا سمحت بذلك.

وتم القبض على تونغ ينغ كيت، بموجب القانون الجديد في اليوم التالي لدخوله حيز التنفيذ عندما زُعم أنه قاد دراجته النارية إلى مجموعة من ضباط الشرطة خلال احتجاجات 1 يوليو.

وتُظهر مقاطع الفيديو آنذاك دراجته النارية ترفع العلم الذي كتب عليه "حرة هونج كونج، ثورة عصرنا"، وهو شعار احتجاج شعبي يعتبر الآن غير قانوني بموجب قانون الأمن.