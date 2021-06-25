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الاحتلال يغلق الطرق المؤدية إلى جبل صبيح في ظل استمرار فعاليات الإرباك الليلي

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، كافة الطرق المؤدية إلى جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.
رمز الخبر: ۵۳۲۷۷
تأريخ النشر: 23 June 2021

وأفادت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال تعمل منذ ساعات الصباح، على إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى جبل صبيح، الذي يشهد فعاليات مقاومة وإرباك ليلي متواصل منذ شهر لمواجهة إقامة بؤرة استيطانية على قمته.

وأضافت المصادر أن الاحتلال يحاول منع المواطنين من الوصول إلى الجبل عبر إجراءاته التنكيلية والعقابية.

وأكد أهالي بيتا والقرى المجاورة أن هذه الإجراءات لن تثنيهم عن مواصلة مقاومة الاحتلال والاستيطان ومواجهة الأطماع الاستيطانية، وإزالة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية عن قمة جبل صبيح.

وشهد محيط جبل صبيح فعاليات واسعة من الارباك الليلي الذي نفذه ثوار بلدة بيتا وامتد من عصر أمس حتى ساعة متأخرة من فجر اليوم.

وعملت وحدة الكوشوك على حرق أعداد كبيرة من الإطارات التي غطت سماء المنطقة وأربكت المستوطنين المتواجدين على جبل صبيح.

كما استخدم ثوار بيتا أشعة الليزر ومكبرات الصوت لخلق حالة من الإزعاج والارباك للمستوطنين وجنود الاحتلال.

ومنذ عدة أسابيع تشهد بيتا مواجهات يومية في منطقة جبل صبيح بين جنود الاحتلال وشبّان فلسطينيين، وتشتد في ساعات الليل في محاولة لطرد المستوطنين من المكان.

واستشهد خلال المواجهات 4 شبان وأصيب المئات بينهم العشرات بالرصاص الحي.

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