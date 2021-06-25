قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

شنّت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وكالة تبناك الإخبارية_ وفقا لمكتب إعلام الأسرى، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر في الخليل واعتقلت عددًا من المواطنين، عُرف منهم أسيد محمد عادي، ومحمود ياسر بريغيث، ومحمود ياسر براغيث، وجهاد هشام ابو ماريه، وكريم حمدي ابو ماريه.

كما اعتقل الاحتلال من بيت أمر، الفتية عمرو ابراهيم صبارنه، وعمر عصام اخليل، وعمار يحيى جراد، واحمد محمود جراد، وقسم خالد العلامي.

وداهم جنود الاحتلال نحو 18 منزلًا واعتقلوا 15 شابًا، بعد أن اقتحموا منازلهم وعبثوا بمحتوياتها، وفي وقت لاحق أفرجت سلطات الاحتلال عن خمسة منهم.

وعُرف من المعتقلين في نعلين، محمد هارون الخواجا، حسني جميل الخواجا، زهدي فوزي الخواجا، اسماعيل الشامصطي.

وفي جنين، اعتقل الاحتلال، الشاب فادي سمارة والأسير المحرر محمود حاتم أبو علي، بالإضافة إلى الأسير المحرر مالك عبدو من نابلس.

وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال حي الشيخ جراح المحاصر واعتقلت الشابين بكر عويس وعلي عطية، بعد الاعتداء عليهما بالضرب واستهداف منازل المواطنين بقنابل الغاز.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء حي بئر أيوب في سلوان بالقدس المحتلة واعتقلت عددًا من المواطنين.