بكين: الولايات المتحدة ليست في وضع يمكنها من ابتزاز الصين بشأن تعقب منشأ كوفيد-19

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن “الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بابتزاز أو الضغط على الصين وليس لديها الحق في تمثيل المجتمع الدولي للهجوم على الصين وتشويهها بشأن تعقب منشأ كوفيد-19".

وكالة تبناك الإخبارية_ أدلى تشاو لي جيان بهذه التصريحات خلال إفادة صحفية أمس الثلاثاء عندما طُلب منه الرد على تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي.

وأضاف تشاو أن الصين ستدعو إلى تحقيق شامل بشأن منشأ تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة والأسباب والأطراف التي تتحمل مسؤولية الأداء الضعيف للولايات المتحدة في احتواء المرض والمشكلات المتواجدة في قاعدة فورت ديتريك وأكثر من 200 مختبر بيولوجي أمريكي في الخارج.

ودعا تشاو أيضاً المجتمع الدولي إلى حث الولايات المتحدة بشكل مشترك على توفير الدعم في التحقيقات وتوفير بيانات وقنوات شفافة.