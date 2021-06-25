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عشرات الخريجين يحتجون أمام مقر الأونروا بغزة للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم

نظّم عشرات الخريجين الجامعيين اعتصامًا مطلبيًا، اليوم الثلاثاء، أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بمدينة غزة، بدعوة من اتحاد لجان المعلمين الديمقراطيين، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم وزيادة خدمات وبرامج الوكالة المقدمة لجموع اللاجئين.
رمز الخبر: ۵۳۲۶۵
تأريخ النشر: 23 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ رفع الخريجون لافتات كتب عليها "تقليص وكالة الغوث لخدماتها، جريمة بحق اللاجئين، وهذا يعني ارتفاع نسب الفقر والبطالة في غزة"، وسط هتافات تدعو الأونروا لتوفير فرص عمل للخريجين وخاصة اللاجئين منهم.

واصطف عدد من أبناء الخريجين العاطلين عن العمل للتأكيد على حقوقهم في الحياة والمأكل والأمان، وحقوق أولياء أمورهم بالحياة والعيش الكريم وفرص العمل.

وألقت رائدة الخور مسؤولة اتحاد لجان المعلمين الديمقراطيين بقطاع غزة، كلمة أكدت فيها وقوفها الى جانب الخريجين وخاصة اللاجئين منهم لضمان حقهم بفرص عمل عاجلة والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، مشيرةً إلى أن الاتحاد سيواصل اعتصاماته الاحتجاجية السلمية تنديدًا بالسياسة التعسفية واللا إنسانية للوكالة التي تسعى دومًا لتقليص خدماتها وبرامجها.

وأكدت الخور أن الاتحاد لن يسمح للأونروا بالتعدي على حقوق عشرات آلاف الخريجين اللاجئين والتي تعد سببًا رئيسيًا في تعاسة اللاجئين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن القوانين والمواثيق الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والقانون الإنساني الدولي، تؤكد جميعها على حقوق الناس في الحياة وعدم حرمانهم منه.

من جانبه، طالب الخريج الجامعي خالد كلاب، بتوفير الخدمات الإنسانية الضرورية للاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها توفير فرص عمل عاجلة للخريجين وإغاثتهم بأبسط مقومات الحياة وبما يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.

وجدد كلاب في كلمة الخريجين العاطلين عن العمل، مطالبته للأونروا بالتراجع عن قرارها الأخير بتصنيف العائلات الفقيرة، والعمل على توسيع دائرة المستفيدين من سكان قطاع غزة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي وجائحة كورونا.

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