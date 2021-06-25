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الناطق باسم حركة حماس: وقف إطلاق النار على المحك والمقاومة جاهزة للرد

رمز الخبر: ۵۳۲۶۳
تأريخ النشر: 23 June 2021

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن الاحتلال يفرغ المعاني الكبيرة لما حققته المقاومة في معركة "سيف القدس".

وأكد قاسم في تصريح لوكالة تابناك ، اليوم الثلاثاء، أن حماس لا يمكن أن تقبل بالحصار والإغلاق والاستفزاز الذي يجري في القدس، مشيرًا الى أن هذه القضايا تشكل عامل تفجير.

وأضاف أن اجتماع الفصائل يأتي في سياق التشاور للرد على جرائم الاحتلال بعد التعنت الإسرائيلي بدءًا من المقاومة الشعبية حتى الوصول لكافة الخيارات، مؤكدًا أن الاحتلال لا زال يتعنت ويرفض الاستجابة لكافة الوسطاء .

وأوضح الناطق باسم حماس، رغبة الاحتلال في استعراض القوة والضغط على غزة والمقاومة الفلسطينية ليرمّم الصورة التي تهشمت في معركة "سيف القدس"، مبينًا أن المقاومة حاضرة للرد وستعيد الكرة مرة أخرى وهو يخطئ في تقديره امام صمود المقاومة.

وشدد على أن المقاومة ملتزمة بوقف اطلاق النار الذي جاء برعاية أممية ورعاية مصرية، لكنها ترفض الاستفزاز الذي يقوم به الاحتلال، لافتًا الى أن موضوع وقف اطلاق النار على المحك وان المقاومة جاهزة لكل السيناريوهات.

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