3 قتلى في إطلاق نار في ولاية ميزوري الأمريكية

"تم العثور على جثتين خارج أحد المتاجر، فيما سقطت الضحية الأخرى على ما يبدو في ساحة مدرسة قريبة".

أعلنت الشرطة الأمريكية، الثلاثاء، أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار بمدينة "سانت لويس" في ولاية "ميزوري" غربي البلاد.

وأفاد مفوض الشرطة في المنطقة جون هايدن، في مؤتمر صحفي، بأن إطلاق النار الذي وقع في وقت متأخر الاثنين "لم تتبين دوافعه بعد"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال إن الضباط يجوبون المنطقة الواقعة في حي "فيل" بالمدينة، للبحث عن أي مقطع فيديو ربما تم تسجيله حول مكان الحادث، مؤكدا أن "الوقت مبكر جدا في مسار التحقيق".

وأضاف المفوض: "تم العثور على جثتين خارج أحد المتاجر، فيما سقطت الضحية الأخرى على ما يبدو في ساحة مدرسة قريبة".

كما أشار إلى أن "القتلى ذكور تقريبا في الثلاثينيات من العمر"، بينما لم يكشف عن حالة المصابين.

ويأتي حادث إطلاق النار في "سانت لويس" في أعقاب عطلة نهاية أسبوع عنيفة في البلاد، قتل خلالها ما لا يقل عن سبعة أشخاص، وأصيب 45 على الأقل في 10 حوادث إطلاق نار، بشكل منفصل بين الجمعة وليلة الأحد.

وقالت الشرطة إن من بين الضحايا، طفلان على الأقل تبلغ أعمارهما 10 و15 عاما.

المصدر: عربي 21