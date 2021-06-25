توقيع اتفاق للتعاون بين الشركات المعرفية في إيران وتركيا

تم إنشاء هذا الجناح بدعم من صندوق الابتكار والازدهار ، ما يدل على كفاءة الصناعة الإيرانية في تطوير الاقتصاد المعرفي.

أعلن مسؤول صندوق الابتكار والازدهار الرئاسي الايراني غلام رضا رضائيان عن توقيع اتفاقية تعاون بقيمة ثمانية ملايين يورو بين الشركات الإيرانية والتركية المعرفية.

وأوردت وزارة الطرق وبناء المساكن عن غلام رضا رضائيان قوله إن "صندوق الابتكار والازدهار ومنظمة تنمية التجارة الإيرانية والقنصلية الايرانية ، استطاعوا توفير ما يلزم لشركات المعرفة في بلادنا على الساحة الدولية ضمن أطر التعاون الثنائي.

وأضاف: في نهاية شهر يونيو من هذا العام ، شاركت أكثر من 20 شركة معرفية ايرانية في مختلف المجالات التكنولوجية والابتكارية في معرض اسطنبول للطاقة والمدينة الذكية.

ولفت الى إن هذا الجناح التكنولوجي أقيم في اسطنبول بدعم خاص من صندوق الابتكار والازدهار التابع لنائب الرئيس للعلوم وترخيص منظمة تنمية التجارة ، مضيفًا: في هذا الحفل الآسيوي الأوروبي ، حضر مساعد مدير صندوق الابتكار والازدهار في الشؤون الاستثمارية، والمستشار الاقتصادي للقنصلية الايرانية ، وزير النقل والبنية التحتية التركي ، ورئيس اتحاد رؤساء البلديات الأتراك ، وكذلك رئيس بلدية اسطنبول وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

ونوه المسؤول عن جناح إيران: الغرض من إقامة هذا الجناح هو زيادة تطوير وتصدير الخدمات الفنية والهندسية وخدمات البنية التحتية وكذلك تصدير المنتجات المعرفية ، من قبل الشركات المعرفية وبدعم خاص من صندوق الابتكار والازدهار بهدف تطوير الاقتصاد الدولي.

ولفت مدير صندوق الابتكار والازدهار: جناح التكنولوجيا الإيراني يحظى بتقدير كبير من قبل الزوار والضيوف الخاصين للمعرض والشركات الخاصة ورؤساء البلديات والمسؤولين الأتراك ، على سبيل المثال ، رئيس اتحاد رؤساء البلديات الأتراك ، عمدة اسطنبول ، ومساعد وزير النقل والبنية التحتية و 11 عمدة تركي زاروا الجناح.

وأعلن عن توقيع اتفاق تعاون بين شركات إيرانية وتركية بمبلغ ثمانية ملايين يورو في المعرض، عادّا الاتفاق المذكور يتماشى مع نهج التعاون القائم بين شركات البلدين حيث تم التوقيع بحضور مساعد مدير صندوق الابتكار والازدهار والمستشار الاقتصادي القنصلية الإيرانية في اسطنبول.

وأكد رضائيان: تم إنشاء هذا الجناح بدعم من صندوق الابتكار والازدهار ، ما يدل على كفاءة الصناعة الإيرانية في تطوير الاقتصاد المعرفي.