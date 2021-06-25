مدير مكتب قائد الثورة يهنئ الرئيس الايراني المنتخب

بدوره اعرب آية الله سيد ابراهيم رئيسي في هذا اللقاء عن تقديره وشكره لزيارة مدير مكتب قائد الثورة الاسلامية.

هنأ مدير مكتب قائد الثورة الاسلامية حجة الاسلام محمدي كلبايكاني ، الرئيس الايراني المنتخب سيد ابراهيم رئيسي كثامن رئيس للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وافادت العلاقات العامة لمكتب الرئيس الايراني المنتخب، ان حجة الاسلام محمدي كلبايكاني مدير مكتب قائد الثورة الاسلامية التقى صباح اليوم الثلاثاء آية الله سيد ابراهيم رئيسي، وهنأه بفوزه في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة، متمنيا له ولحكومته المقبلة الموفقية.

بدوره اعرب آية الله سيد ابراهيم رئيسي في هذا اللقاء عن تقديره وشكره لزيارة مدير مكتب قائد الثورة الاسلامية.