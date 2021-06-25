النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۷مشاهدات
‍ پ

أطفال اليمن: العالم أغمض عينيه عن حقنا مقابل الأموال

وأكد أن "الأمم المتحدة قد نصّبت نفسها خصمًا لأطفال اليمن، وجعلت المنظّمات المنضوية تحت مظلّتها شريكًا في كل جريمة ارتكبت بحقنا بسكوتها".
رمز الخبر: ۵۳۲۵۹
تأريخ النشر: 23 June 2021

تنديدًا بمواقف الأمم المتحدة المخزية بحقهم، خرج أطفال اليمن اليوم في مسيرة كبرى في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، حيث رفعوا صورًا لأطفال استشهدوا أو جرحوا جرّاء استهداف طائرات العدوان السعودي الأمريكي على اليمن بشكل مباشر على مدى أكثر من سبع سنوات، وحملوا صورًا ولافتات منددة بمواقف الأمم المتحدة وأمينها العام المتقاعسة تجاه ما يتعرضون له من جرائم.

وحمل أحد الأطفال رسمًا كاريكاتيرياً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وفي فمه دولارات، وطفل آخر حمل صورة لغوتيريش وعلى فمه لاصق تعبيرًا عن استنكارهم لمواقفه المتواطئة مع العدوان.

ووقف الأطفال دقيقة صمت قرأوا خلالها سورة الفاتحة على أرواح الأطفال الضحايا الذين سقطوا جرّاء العدوان السعودي الأمريكي.

ورددوا هتافات مندّدة بمواقف الأمم المتحدة المشاركة في جرائم العدوان بحق الأطفال في اليمن، منها "مجلس الأمن اللعين.. يعني كل المجرمين".

وذكرت كلمات الأطفال التي ألقيت خلال المسيرة بمجازر تحالف العدوان الأمريكي السعودي في حافلة ضحيان وجمعة بني فاضل ومدرسة الفلاح وغيرها العشرات، مشيرة إلى الحصار الاقتصادي والآف الجرحى والمرضى المحتاجين للسفر للعلاج في الخارج في ظل موقف مخز للأمم المتحدة يمنع الأطفال من العلاج والدواء.

وأكد الأطفال أن التحالف الأمريكي هو من يقتلهم ويرتكب المجازر بحقهم، مستنكرين صمت الأمم المتحدة تجاه تلك الجرائم التي راح ضحيتها آلاف الأطفال.

ولفتت الكلمات إلى ملايين الأطفال الذي شردوا من منازلهم وحرموا من الأمان بسبب قصف العدوان وكذلك الذين يعانون من نقص الغذاء، وحرموا من التعليم بسبب قصف عشرات المدارس في اليمن وانقطاع الرواتب.

وعبّرت الكلمات عن الشكر لكل حر وقف مع مظلومية أبناء اليمن، معتبرة أن الأمم المتحدة تقتل الأطفال تمامًا كما يقتلنا السلاح، معبرة عن أملها في أن يصحو ضمير العالم.

وجاء في بيان أطفال اليمن "ندين الهرولة الأممية نحو المال الخليجي ونستنكر قبح الإصرار على تجريم المظلوم وتبرئة الظالم وغض الطرف عنه والتواطؤ معه".

وأكد أن "الأمم المتحدة قد نصّبت نفسها خصمًا لأطفال اليمن، وجعلت المنظّمات المنضوية تحت مظلّتها شريكًا في كل جريمة ارتكبت بحقنا بسكوتها".

وأضاف البيان "العالم أغمض عينيه عن حقنا مقابل الأموال وخضع لضغوطات المجرمين دون خجل فمرة يخرجهم من قائمة العار ويدرجنا نحن ومرة يمنحهم الحق في التحقيق في الجرائم التي يرتكبونها بحقنا".

المصدر: العهد

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
هندوراس تفتتح سفارتها في القدس المحتلة
انهيار مبنى في ميامي ومخاوف من وجود ضحايا تحت الأنقاض
دراسة تحذر من كارثة كبيرة ستتعرض لها البلاد بسبب سد النهضة
بلدة الشرقية الجنوبية تشيّع الضحايا الخمس جراء حادث سير سببته أزمة الوقود
حياة اللبنانيين خانقة بسبب تقنين الكهرباء واستمرار الانهيار الاقتصادي مع غياب الحل السياسي
المدن الساحلية أولى ضحايا القدرة التدميرية للمياه في مواجهة التغير المناخي
غضب عارم لأطفال محافظة ذمار ضد انحياز الأمم المتحدة للتحالف السعودي ومسلحيه
رئيس برلمان العراق يؤكد من باريس أهمية دعم العراق أمنياً واقتصادياً
أردوغان: 19 عاما من الإصلاحات لتعزيز قوة الإدارات المحلية
ثوار بيتا يفرضون الكمامة على المستوطنين في جبل صبيح
برعاية وحضور رئيس الوزراء.. توقيع اتفاقية دعم من النرويج للجهاز المركزي للإحصاء
الشيخ الخزعلي: إغلاق امريكا لمواقع المقاومة يكشف عن فشلها في ميدان المواجهة
حزب الله: خطوة أمريكا بحق عدد كبير من المواقع الإعلامية تؤكد سياسة قمع الحريات
واشنطن تحكم بالسجن 23 عامًا لأمريكية أدينت بالتخابر مع حزب الله عقب استشهاد القائد سليماني
بعد 25 يومًا.. الأسير خضر عدنان يعلق إضرابه عن الطعام وعائلته تتحضر للاحتفال
حطام طائرتي استطلاع من نوع "سكان إيغل" في مديرية صرواح
باكستان..مقتل شخصين وإصابة 14 في انفجار بشرق البلاد
موسكو تعلن إطلاق طلقات تحذيرية ضد سفينة بريطانية في البحر الأسود ولندن تنفي
نائب في البرلمان الاوروبي : امريكا اكبر تهديد للديمقراطية في العالم
نيجيرفان بارزاني يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي
وزير الاتصالات: لاصحة لفشل إطلاق القمرين الصناعيين ناهيد وبارس 1
قائد الثورة الاسلامية يتلقى اللقاح الايراني المضاد لكورونا قريبا
الرئيس السريلانكي يهنئ رئيسي بفوزه في الانتخابات
حركة حق: القرصنة الأمريكية لعدد من القنوات الإعلامية إرهاب فكري ومحاربة لحرية التعبير
اعتداءات المستوطنين تتواصل على أهالي الشيخ جراح
الامين العام لمنظمة شنغهاي يهنئ حجة الاسلام رئيسي ويتمنى له النجاح
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن رغبته في التعاون مع إيران
مباحثات إيرانية عراقية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
اسرائيل بأقلام محلليها: یجب المغادرة
وزير الخارجية النمساوي: نؤيد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران