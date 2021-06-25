أطفال اليمن: العالم أغمض عينيه عن حقنا مقابل الأموال

تنديدًا بمواقف الأمم المتحدة المخزية بحقهم، خرج أطفال اليمن اليوم في مسيرة كبرى في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، حيث رفعوا صورًا لأطفال استشهدوا أو جرحوا جرّاء استهداف طائرات العدوان السعودي الأمريكي على اليمن بشكل مباشر على مدى أكثر من سبع سنوات، وحملوا صورًا ولافتات منددة بمواقف الأمم المتحدة وأمينها العام المتقاعسة تجاه ما يتعرضون له من جرائم.



وحمل أحد الأطفال رسمًا كاريكاتيرياً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وفي فمه دولارات، وطفل آخر حمل صورة لغوتيريش وعلى فمه لاصق تعبيرًا عن استنكارهم لمواقفه المتواطئة مع العدوان.



ووقف الأطفال دقيقة صمت قرأوا خلالها سورة الفاتحة على أرواح الأطفال الضحايا الذين سقطوا جرّاء العدوان السعودي الأمريكي.



ورددوا هتافات مندّدة بمواقف الأمم المتحدة المشاركة في جرائم العدوان بحق الأطفال في اليمن، منها "مجلس الأمن اللعين.. يعني كل المجرمين".



وذكرت كلمات الأطفال التي ألقيت خلال المسيرة بمجازر تحالف العدوان الأمريكي السعودي في حافلة ضحيان وجمعة بني فاضل ومدرسة الفلاح وغيرها العشرات، مشيرة إلى الحصار الاقتصادي والآف الجرحى والمرضى المحتاجين للسفر للعلاج في الخارج في ظل موقف مخز للأمم المتحدة يمنع الأطفال من العلاج والدواء.



وأكد الأطفال أن التحالف الأمريكي هو من يقتلهم ويرتكب المجازر بحقهم، مستنكرين صمت الأمم المتحدة تجاه تلك الجرائم التي راح ضحيتها آلاف الأطفال.



ولفتت الكلمات إلى ملايين الأطفال الذي شردوا من منازلهم وحرموا من الأمان بسبب قصف العدوان وكذلك الذين يعانون من نقص الغذاء، وحرموا من التعليم بسبب قصف عشرات المدارس في اليمن وانقطاع الرواتب.



وعبّرت الكلمات عن الشكر لكل حر وقف مع مظلومية أبناء اليمن، معتبرة أن الأمم المتحدة تقتل الأطفال تمامًا كما يقتلنا السلاح، معبرة عن أملها في أن يصحو ضمير العالم.



وجاء في بيان أطفال اليمن "ندين الهرولة الأممية نحو المال الخليجي ونستنكر قبح الإصرار على تجريم المظلوم وتبرئة الظالم وغض الطرف عنه والتواطؤ معه".



وأكد أن "الأمم المتحدة قد نصّبت نفسها خصمًا لأطفال اليمن، وجعلت المنظّمات المنضوية تحت مظلّتها شريكًا في كل جريمة ارتكبت بحقنا بسكوتها".



وأضاف البيان "العالم أغمض عينيه عن حقنا مقابل الأموال وخضع لضغوطات المجرمين دون خجل فمرة يخرجهم من قائمة العار ويدرجنا نحن ومرة يمنحهم الحق في التحقيق في الجرائم التي يرتكبونها بحقنا".



المصدر: العهد