برلمانية ايرانية: منع كندا الرعايا الايرانيين من المشاركة في الانتخابات انتهاك لحقوق الانسان

إن كندا تتشدق بالدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية والحرية في الاوساط الدولية وتلصق التهم الجوفاء بالبلدان الاخرى بانتهاك هذه الحقوق والحريات.

نددت رئيسة لجنة حقوق الانسان البرلمانية الايرانية زهرة الهيان بمنع حكومة كندا الرعايا الايرانيين من المشاركة في الانتخابات وعدّته انتهاكا لحقوق الانسان.

وقالت عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية زهرة الهیان، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، أعاقت الحكومة الكندية هذا العالم كالاعوام الماضية خلافا للاعراف الدولية، مشاركة الرعايا الايرانيين على اراضيها في الانتخابات الرئاسية.

واضافت: إن كندا تتشدق بالدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية والحرية في الاوساط الدولية وتلصق التهم الجوفاء بالبلدان الاخرى بانتهاك هذه الحقوق والحريات.

وعدّت تصرف حكومة كندا بعدم السماح للايرانيين المقيمين على اراضيها بالمشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم في تقرير مصير بلادهم تتعارض مع ادعاءات قادة هذا البلد وتدلل على ان حقوق الانسان والدفاع عن الحريات والديمقراطية ليست سوى أدوات سياسية يستخدمها الغربيون ومنهم كندا بهدف الغطرسة لخنق اصوات الشعوب.

ووصفت إعاقة حكومة كندا الايرانيين عن ممارسة حقهم الطبيعي في الانتخابات بمثابة انتهاك لحقوقهم الشرعية وعدّته تصرفا مرفوضا مطلقا.