ازاحة الستار قريبا عن لقاح كورونا المنتج بواسطة الحرس الثوري

كما نوه اللواء باقري بتعاون القوات المسلحة مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي لتنفيذ "مشروع الشهيد سليماني" الصحي والوقائي على صعيد البلاد.

اعلن رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الثلاثاء، انه سيتم ازاحة الستار قريبا، عن اللقاح المضاد لفايروس كورونا، والذي يتم انتاجه في كلية العلوم الطبية التابعة لحرس الثورة الاسلامية.

وفي تصريح له للمراسلين الثلاثاء شرح اللواء محمد باقري، أداء القوات المسلحة الايرانية في سياق مكافحة كورونا داخل البلاد؛ مؤكدا انها بذلت قصارى جهودها وحشدت الطاقات للحد من تفشي هذا الوباء.

واضاف: منذ بدء عمليات مكافحة كورونا، جهزنا المستشفيات والمراكز العلاجية في البلاد بمجموع 6 آلاف سرير لمعالجة المصابين، واكدنا على جاهزية القوات المسلحة المستديمة في هذا السياق.

كما نوه اللواء باقري بتعاون القوات المسلحة مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي لتنفيذ "مشروع الشهيد سليماني" الصحي والوقائي على صعيد البلاد.

وأردف رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة: ان كلية الطب التابعة للحرس الثوري، تستعد لإزاحة الستار عن لقاحها المضاد لفايروس كورونا والذي يمر بالمرحلة الثانية من الاختبارات السريرية في الوقت الحاضر.