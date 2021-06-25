الرئيس الافغاني يهنئ رئيسي لفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية

ولغاية الان تلقى الرئيس الايراني المنتخب برقيات واتصالات هاتفية من الكثير من رؤساء وكبار المسؤولين والشخصيات في دول العالم فضلا عن امين عام حزب الله وقادة فصائل المقاومة في المنطقة.

اتصل الرئيس الافغاني اشرف غني هاتفيا مع الرئيس الايراني المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي للتهنئة بانتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية، واعرب عن امله بالمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين.

وافاد مكتب رئاسة الجمهورية الافغانية، ان غني قال في هذا الاتصال الهاتفي ان افغانستان وايران دولتان جارتان وشقيقتان وانه يامل بان يؤدي هذا الانتخاب للمزيد من تطوير العلاقات والتعاون بينهما في مختلف المجالات.

من جانبه ثمّن آية الله رئيسي اتصال الرئيس الافغاني به هاتفيا، مؤكدا على تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين.

وكان آية الله رئيسي قد تلقى ايضا برقيات تهنئة من كل من رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الافغانية عبدالله عبدالله والرئيس التنفيذي للجمعية الاسلامية عطا محمد نور ومساعد رئيس الجمهورية محمد محقق ووزارة الخارجية الافغانية، لمناسبه فوزه في انتخابات الرئاسة.

ولغاية الان تلقى الرئيس الايراني المنتخب برقيات واتصالات هاتفية من الكثير من رؤساء وكبار المسؤولين والشخصيات في دول العالم فضلا عن امين عام حزب الله وقادة فصائل المقاومة في المنطقة.

وكان آية الله ابراهيم رئيسي قد فاز في الانتخابات الرئاسية في البلاد والتي جرت يوم الجمعة الماضية 18 حزيران/يونيو بحصوله على اكثر من 17 مليونا و 900 الف صوت من اصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات والذين بلغ عددهم نحو 29 مليونا.