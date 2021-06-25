القيادة المركزية الأمريكية تعلن انسحاب 50% من قواتها في أفغانستان

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انسحاب ما يزيد على 50% من قواتها في أفغانستان، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس جو بايدن الخاص بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بشكل كامل بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت القيادة القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، في بيان عبر "تويتر"، حول انسحاب قواتها من أفغانستان: "تقدر القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت أكثر من 50% من مجمل عملية الإخلاء".

وأضافت: "سلمت الولايات المتحدة رسميا 6 منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية ونتوقع تسليم قواعد ومعدات عسكرية إضافية في المستقبل، مما يدعم قوات الأمن والدفاع الوطنية الأفغانية".

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت إلى أنه "لأسباب تتعلق بأمن العمليات وللحفاظ على أمن القوات لن نقوم بتحديث النسبة المئوية لعملية الإخلاء من الآن فصاعدا".

ويوم الخميس الماضي، كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا خلال اجتماع الأسبوع الماضي على حصول تركيا على دور قيادي في تأمين مطار كابول، عقب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وبدأت الولايات المتحدة، بعد 20 عاما، سحب قواتها المتبقية من أفغانستان وعددها 2500، وتستهدف الانسحاب تماما بحلول 11 سبتمبر/ أيلول.

ويعتزم نحو سبعة آلاف من القوات غير الأمريكية، وتتألف في معظمها من دول حلف شمال الأطلسي- إلى جانب قوات من أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا-، المغادرة بحلول الموعد نفسه.

المصدر:سبونتيك عربي