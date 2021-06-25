النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۳مشاهدات
‍ پ

فوضى واشتباكات بجلسة في برلمان الكويت تخصّ الميزانية

اشتبك نواب كويتيون فيما بينهم، الثلاثاء، خلال جلسة للبرلمان صوّت فيها الأعضاء على مشروع قانون يخص ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
رمز الخبر: ۵۳۲۴۳
تأريخ النشر: 23 June 2021

وذكرت صحفية "القبس" المحلية، أن قاعة عبد الله السالم (الرئيسية لمجلس الأمة) شهدت مناوشات بين النواب المعارضين لعقد الجلسة والمؤيدين لها، أعقبها تشابك بالأيدي بين النائبين حمود مبرك ومساعد العارضي.

وأوضحت أن ذلك جاء بعد تصويت مجلس الأمة في جلسة اليوم بالموافقة على مشروع قانون ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

بينما أفادت صحيفة" الجريدة" المحلية (خاصة)، بأن الاشتباكات جاءت على خلفية اعتراض نواب على عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون في تاريخ جلسة اعتيادية، معتبرين أن ذلك يخالف الدستور.

 

ولفتت الصحيفة إلى تدخل حرس مجلس الأمة وبعض النواب لفض الاشتباك بين النائبين مبرك والعارضي.

وصوت مجلس الأمة، اليوم، على مشروع قانون ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجارية التي تنتهي في آذار/ مارس 2022.

ويمنح ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، المؤسسات العامة كافة، حصتها من الموازنة العامة للدولة لبناء خططها المالية للسنة المالية الجارية.


وقبل إقرار مشروع قانون الربط، كانت الوزارات والجهات الحكومية تحصل على موافقة وزارة المالية في المالية لأوجه النفقات الجارية لها.

ويرتقب أن يعيد المجلس مشروع القانون إلى الحكومة لنشره رسميا، وتنفيذ بنوده بأثر رجعي اعتبارا من مطلع نيسان/ أبريل الماضي، وهو بداية السنة المالية للبلاد.‎

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
هندوراس تفتتح سفارتها في القدس المحتلة
انهيار مبنى في ميامي ومخاوف من وجود ضحايا تحت الأنقاض
دراسة تحذر من كارثة كبيرة ستتعرض لها البلاد بسبب سد النهضة
بلدة الشرقية الجنوبية تشيّع الضحايا الخمس جراء حادث سير سببته أزمة الوقود
حياة اللبنانيين خانقة بسبب تقنين الكهرباء واستمرار الانهيار الاقتصادي مع غياب الحل السياسي
المدن الساحلية أولى ضحايا القدرة التدميرية للمياه في مواجهة التغير المناخي
غضب عارم لأطفال محافظة ذمار ضد انحياز الأمم المتحدة للتحالف السعودي ومسلحيه
رئيس برلمان العراق يؤكد من باريس أهمية دعم العراق أمنياً واقتصادياً
أردوغان: 19 عاما من الإصلاحات لتعزيز قوة الإدارات المحلية
ثوار بيتا يفرضون الكمامة على المستوطنين في جبل صبيح
برعاية وحضور رئيس الوزراء.. توقيع اتفاقية دعم من النرويج للجهاز المركزي للإحصاء
الشيخ الخزعلي: إغلاق امريكا لمواقع المقاومة يكشف عن فشلها في ميدان المواجهة
حزب الله: خطوة أمريكا بحق عدد كبير من المواقع الإعلامية تؤكد سياسة قمع الحريات
واشنطن تحكم بالسجن 23 عامًا لأمريكية أدينت بالتخابر مع حزب الله عقب استشهاد القائد سليماني
بعد 25 يومًا.. الأسير خضر عدنان يعلق إضرابه عن الطعام وعائلته تتحضر للاحتفال
حطام طائرتي استطلاع من نوع "سكان إيغل" في مديرية صرواح
باكستان..مقتل شخصين وإصابة 14 في انفجار بشرق البلاد
موسكو تعلن إطلاق طلقات تحذيرية ضد سفينة بريطانية في البحر الأسود ولندن تنفي
نائب في البرلمان الاوروبي : امريكا اكبر تهديد للديمقراطية في العالم
نيجيرفان بارزاني يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي
وزير الاتصالات: لاصحة لفشل إطلاق القمرين الصناعيين ناهيد وبارس 1
قائد الثورة الاسلامية يتلقى اللقاح الايراني المضاد لكورونا قريبا
الرئيس السريلانكي يهنئ رئيسي بفوزه في الانتخابات
حركة حق: القرصنة الأمريكية لعدد من القنوات الإعلامية إرهاب فكري ومحاربة لحرية التعبير
اعتداءات المستوطنين تتواصل على أهالي الشيخ جراح
الامين العام لمنظمة شنغهاي يهنئ حجة الاسلام رئيسي ويتمنى له النجاح
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن رغبته في التعاون مع إيران
مباحثات إيرانية عراقية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
اسرائيل بأقلام محلليها: یجب المغادرة
وزير الخارجية النمساوي: نؤيد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران