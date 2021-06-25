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الافراج عن 36 سجينا ايرانيا في الامارات خلال 3 اشهر

اعلنت قنصلية الجمهورية الاسلامية الايرانية العامة في دبي عن الافراج عن 36سجينا ايرانيا من سجون الامارات وعودتهم إلى البلاد خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة .
رمز الخبر: ۵۳۲۴۲
تأريخ النشر: 23 June 2021

وقالت القنصلية الايرانية العامة في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء بهذا الصدد: انه اثر المتابعات المنجزة فقد تم الافراج عن 36 ايرانيا خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من سجون دبي والامارات الشمالية (الشارقة وعجمان والفجيرة وراس الخيمة وام القيوين) ومن ثم عادوا الى البلاد بعد ان تم اصدار وثائق السفر اللازمة لهم من قبل قنصلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في دبي.

واوضحت بان عددا من هؤلاء الافراد شملهم العفو من حكام الامارات المذكورة بعد ان قضوا نصف فترة محكوميتهم.

واضافت: ان هذه القنصلية العامة وفي سياق مسؤوليتها القانونية المناطة بها والمتمثلة بتقديم الدعم القنصلي والقضائي للايرانيين المقيمين خاصة البت في اوضاع السجناء منهم، فقد تابعت مشاكلهم على الدوام. بناء على ذلك فانه الى جانب اجراءات القنصلية فقد بذلت الجهود للتخفيف الى حد كبير من محنة هؤلاء السجناء في ظل الدعم اللامحدود من قبل المعتمدين الايرانيين المقيمين في دبي في الاعوام الاخيرة.

المصدر:فارس

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