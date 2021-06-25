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حركة حماس تحذر الاحتلال من المماطلة في كسر الحصار وتؤكد أن الأسرى مقابل أسرى

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، الاحتلال وحلفاءه من المماطلة والتباطؤ في كسر الحصار عن قطاع غزة، ومن عدم الالتزام بإجراءات كسر الحصار التي تمت سابقاً، أو إعاقة عملية إعادة الإعمار.
رمز الخبر: ۵۳۲۳۹
تأريخ النشر: 23 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ حيت حركة حماس في بيان صحفي، عقب اجتماع الفصائل الفلسطينية بحضور رئيس الحركة يحيى السنوار، أهلنا الصامدين في القدس المحتلة، وفي أحيائها خاصة حي الشيخ جراح الذين يخوضون اشتباكا يوميا على أرضهم من أجل الثبات، والذين قدموا تضحيات كبيرة كان آخرها إصابة العديد منهم، يوم أمس الإثنين، كما نحيي المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، ونؤكد أننا سنبقى ندافع عن القدس مهما كلفنا ذلك من ثمن.

كما وجهت التحية للشباب الثائر في الضفة الغربية المحتلة خاصة أبطال الإرباك الليلي الذين بدأوا في فرض واقع جديد ضد الاستيطان والمستوطنين، وندعوهم إلى المزيد من نقاط الاشتباك لتشمل جميع الصهيونية في الضفة الغربية.

وأكدت حركة حماس، أن شعبنا العظيم ومقاومتنا الباسلة لن يصمتوا مطلقا، وسير العدو أننا جاهزون لكل الخيارات، وسنقاومه بكل الوسائل الشعبية وغيرها، ولن يفلح العدو في سياسة الابتزاز وليِّ الذراع، ولن نقبل الضغط على شعبنا أو محاولة ربط ملفات مع بعضها البعض، فالأسرى مقابل أسرى، وسير العدو بأساً لم يره من قبل، وشعبنا جاهز للتحدي وفرض المزيد من المعادلات.

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