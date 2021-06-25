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وزارة العدل الأميركية تحجب مواقع إخبارية لعدد من القنوات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية تعليقا على حجب مواقع اخبارية إيرانية ويمنية ولبنانية وعراقية وفلسطينية وبحرينية إن وزارة العدل ستقدم معلومات حول هذا الأمر قريبا.
رمز الخبر: ۵۳۲۳۸
تأريخ النشر: 23 June 2021

وتعرضت عدد من المواقع الإلكترونية للقنوات التلفزيونية اليوم الثلاثاء، للحجب، قامت به السلطات الأمريكية من بينها موقع قناة المسيرة اليمنية والعالم الإيرانية.

ونشرت على المواقع المذكورة عقب الاستيلاء عليها رسالة تفيد بأن هذا النطاق تم الاستيلاء عليه من قبل حكومة الولايات المتحدة، بناء على مذكرة الحجز الصادرة كجزء من إجراء لإنفاذ القانون من قبل مكتب الصناعة والأمن وكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأصدرت قناة المسيرة بياناً تندد من خلاله بحجب موقعها وتؤكد أنها ماضية أداء رسالتها السامية والتصدي للقرصنة الأمريكية والإسرائيلية بكل الوسائل المتاحة.

وقال حساب قناة العالم على تويتر إن السلطات الامريكية تحجب مواقع قنوات العالم والمسيرة واللؤلؤة وفلسطين اليوم ونبأ والكوثر على الانترنت.

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