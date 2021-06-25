وزارة العدل الأميركية تحجب مواقع إخبارية لعدد من القنوات

وتعرضت عدد من المواقع الإلكترونية للقنوات التلفزيونية اليوم الثلاثاء، للحجب، قامت به السلطات الأمريكية من بينها موقع قناة المسيرة اليمنية والعالم الإيرانية.
ونشرت على المواقع المذكورة عقب الاستيلاء عليها رسالة تفيد بأن هذا النطاق تم الاستيلاء عليه من قبل حكومة الولايات المتحدة، بناء على مذكرة الحجز الصادرة كجزء من إجراء لإنفاذ القانون من قبل مكتب الصناعة والأمن وكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأصدرت قناة المسيرة بياناً تندد من خلاله بحجب موقعها وتؤكد أنها ماضية أداء رسالتها السامية والتصدي للقرصنة الأمريكية والإسرائيلية بكل الوسائل المتاحة.
وقال حساب قناة العالم على تويتر إن السلطات الامريكية تحجب مواقع قنوات العالم والمسيرة واللؤلؤة وفلسطين اليوم ونبأ والكوثر على الانترنت.