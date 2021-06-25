فصائل المقاومة تطالب بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار وإنهاء ملف إعمار غزة

أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، نتائج اجتماعها الدوري، حيث ناقشت خلاله آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية.

وكالة تبناك الإخبارية: فيما يلي بيان صحفي صادر عن فصائل المقاومة الفلسطينية:

عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء 22-6-2021م، الذي ناقشت فيه آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية.

وفي ختام الاجتماع أكدَّت فصائل المقاومة على ما يلي:

1- نتوجه بالتحية لأهلنا وشبابنا الثائر في بلدات بيتا وبيت دجن الذين انتفضوا رفضاً لمخططات ومؤامرات الاحتلال بحق أرضنا المحتلة، ونؤكد دعمنا لفعاليات الإرباك الليلي والمقاومة الشعبية في الضفة المحتلة.

2- نؤكد دعمنا وإسنادنا لقضية الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال وبالأخص منهم المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الشيخ/ جمال الطويل والشيخ/ خضرعدنان ورفاقهم، وندعو لتصاعد الفعاليات الشعبية والجماهيرية نصرة لأسرانا الأحرار.

3- ندعو شعبنا المنتفض في الضفة و القدس والداخل المحتل لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها وإشعال الأرض الفلسطينية ناراً تحت أقدام الصهاينة المحتلين.

4- ندين وبشدة قرار الأمين العام للأمم المتحدة لعدم إدراج الاحتلال على قائمة العار الذي ارتكب جرائم حرب واضحة تمثلت في قتل الأطفال وترويع الآمنين وهدم المنازل فوق رؤوس ساكنيها وتدمير الأبراج السكنية.

5- نطالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال للإسراع في رفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء ملف إعادة الإعمار لما دمره الاحتلال، وضرورة وقف الاستفزازات في القدس والشيخ جراح وبطن الهوى، فالمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي جراء هذه المماطلة والتسويف.

6- نؤكد على ضرورة استعادة الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتشكيل قيادة وطنية موحدة مؤقتة تضم كافة فصائل العمل الوطني وفصائل المقاومة.

فصائل المقاومة الفلسطينية

22 - يونيو - 2021م