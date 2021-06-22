اشكالات أمام محطات البنزين في مدن الشمال مع استمرار أزمة المحروقات

تشهد محافظة عكار طوابير طويلة من السيارات عند ابواب محطات المحروقات للحصول على الوقود مع تسجيل وقوع العديد من الإشكالات.

وكالة تبناك الإخبارية_ من أسباب الزحمة أيضًا التهافت على شراء المحروقات التي باتت تباع بأسعار خيالية في السوق السوداء وعلى قارعة الطرقات حيث بلغ سعر غالون المازوت سعة 9 ليترات 35 الف ليرة لبنانية فيما يتراوح سعر غالون البنزين سعة 9 ليترات بين 40 ألفًا و 45 الف ليرة.

الاهالي عبروا عن غضبهم لما وصلت اليه الحال، مطالبين الاجهزة الامنية بالتحرك ومنعِ بيع المحروقات في السوق السوداء والاشراف على توزيعها ومنع الاحتكار بكل الوسائل.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لاشكال امام احدى محطات المحروقات في منطقة القبة في طرابلس تخلله اطلاق للرصاص من دون الافادة عن وقوع اصابات.