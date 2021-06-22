جرائم قوى التحالف السعودي تستهدف المدنيين في المديريات الحدودية بصعدة

يمعن الجيش السعودي في استهداف الأبرياء من سكان المديريات الحدودية بمحافظة صعدة وفي جديد عدوانه سقوط شهداء وجرحى في مديريتي منبه وشدا الحدوديتين.

أعداد القتلى لا تتوقف، وأعمال القصف العدائية لا تميز بين الضحايا ولا تفرق بين الأهداف فالكل سواء، هكذا تبدو عليه المناطق المتاخمة للسعودية وفي آخر إحصائية كتبت بدماء ضحايا جدد أربعة مصابين وخامسهم شهيد بقذائف مدفعية غادرة على المتسوقين في منطقة الرقو بمديرية منبه.

يقول أحد المواطنين أنه فقد شخص هو فلذة كبده والآخر إصابته بشظايا متفرقة في جسده، المجرم المتسبب في ذلك واحد إثر استهدافه بقذائف مدفعية مع ولده في مديرية شدا الحدودية، وقد تم استهدافنا مرارًا بقذائف تصل احيانًا الى زريبة الحيوانات، واستشهد طفل عمره 12 عامًا،

يخيم الصمت على المجتمع الدولي في القيام بمسؤوليته لإيقاف نزيف الدم كما يطبق المال على أفواههم فلا يجرؤون على ادانة ما يحدث ببنت شفه.

المصدر: قناة المسيرة